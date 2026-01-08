聽新聞
拿坡里賣蛋塔了！「這28天壽星」享買1送1 6款新口味披薩現省490元
拿坡里賣蛋塔了！連鎖披薩「拿坡里披薩．炸雞」宣佈，即日起正式推出「經典原味蛋塔」，除此之外，還推出6款全新披薩口味，外帶並再享「好禮4選1」，最高現省490元。
拿坡里本次推出的「經典原味蛋塔」，標榜擁有千層酥脆塔皮與滑順奶香內餡，一盒6入原價270元，外帶特惠價199元。即日起並推出限定回歸，凡1月8日至2月4日的壽星，至門市單筆外帶消費滿300元，即可額外享有「經典原味蛋塔買1送1」，每人限購一組。
拿坡里同時也推出多款新口味，包括開運花生嫩雞披薩、夏威夷海鮮雙享披薩、漁夫燒肉雙享披薩、招牌牛丼披薩、金賞烏魚子披薩、濃起司五重派對等多種選擇，即日起至2月4日，外帶新品大披薩，特價490元，並再加送餐點4選1，包括有「任選口味大披薩」一個（原價390元起）、「6塊烤雞加3支山賊雞翅（原價585元）」、「經典原味蛋塔一盒（原價270元）」、「雙享披薩（原價490元）」
