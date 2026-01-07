三商炸雞「7塊炸雞199元」現省256！必勝客「4款經典比薩」口味升級了

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客推出全新口味「千島海鮮盛宴」，另外還有升級版「超級夏威夷」。圖／必勝客提供
必勝客推出全新口味「千島海鮮盛宴」，另外還有升級版「超級夏威夷」。圖／必勝客提供

迎接新年與春節前的聚餐需求，「拿坡里披薩．炸雞」推出雞省炸烤雙享活動，自即日起至2月4日止，「義式炸雞3塊＋普羅旺斯烤雞3塊」，原價390元，特價199元。針對家庭與多人分享需求，另推出「烤雞6塊＋山賊烤雞翅3塊」的組合，原價585元，特價269元。凡購買任一餐點，也可加購「山賊烤雞翅4塊」，原價260元，加購價99元。

「三商炸雞」同步推出新年優惠，自即日起至1月26日止，外帶「7塊炸雞」原價455元，特價199元。三商i美食會員於活動期間，可於APP使用5點兌換三商炸雞限定優惠券，外帶7塊炸雞會員價189元。同檔期內，另有多款加點優惠，外帶「6隻灑粉酥炸棒腿」原價149元、特價99元。

必勝客針對旗下招牌比薩，推出大規模升級，針對「海鮮」、「和風章魚燒」、「夏威夷」，以及「韓式泡菜燒肉」等四種口味，重新調整食材與內容，升級成為「丸勝日式章魚燒」、「經典海鮮四重奏」、「超級夏威夷」、「韓式泡菜豬五花」，加上全新登場的「千島海鮮盛宴」，提供消費者更多元的選擇。即日起至1月31日，「韓式泡菜豬五花」與「超級夏威夷」平日外帶單點大比薩優惠價299元，假日單點外帶6折；「丸勝日式章魚燒」、「經典海鮮四重奏」、「千島海鮮盛宴」不分平假日，外帶單點大比薩皆享6折優惠。

除此之外，1月30日前，平日外帶「買大送大」加碼升級為「買1送3」，買大比薩送一個大比薩，再送副食4選1、大瓶飲料1瓶。「個人必省餐」同步祭出「買一送二」優惠，內含個人比薩、副食及飲料，每份111元起。

即日起至2月2日，「四小福雙拼系列」大比薩特價199元，包含「四小福熱帶鳳梨海鮮總匯」與「四小福日式照燒雞」兩款組合。另外波隆那肉醬起司薯瓣2份99元、黃金雞柳條8條99元，巧克力QQ球10顆59元。1月19日前，會員訂購「私廚饗宴餐」即可參加抽獎，有機會獲得「五星級溫泉飯店一泊一食旅遊抵用券」1份，市值15,000元。

三商炸雞限時推出一系列優惠方案。圖／三商炸雞提供
三商炸雞限時推出一系列優惠方案。圖／三商炸雞提供
必勝客推出升級版「丸勝日式章魚燒」、「經典海鮮四重奏」、「韓式泡菜豬五花」。圖／必勝客提供
必勝客推出升級版「丸勝日式章魚燒」、「經典海鮮四重奏」、「韓式泡菜豬五花」。圖／必勝客提供

