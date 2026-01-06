快訊

身份證「中2數字」bb.q炸雞餐現省123元！繼光香香雞韓式風味餐上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
繼光香香雞全新推出「韓式風味餐」，每套優惠價349元。記者陳睿中／攝影
繼光香香雞全新推出「韓式風味餐」，每套優惠價349元。記者陳睿中／攝影

連鎖炸雞「繼光香香雞」今年結合韓味元素，自1月15日起全新推出「韓式風味餐」，內含有8支「韓式炸雞」，分別使用韓式辣醬、柚子醬調味，呈現出爽辣與酸甜不同風味。另外還有2串「韓式魚板」，同樣吃得到兩種醬料風味；同時套餐中並搭配有4顆「韓式QQ球」，包括起司、巧克力口味。「韓式風味餐」首度使用pizza盒裝，每盒原價370元，限定優惠價349元。韓式炸雞單點每份119元；韓式魚板串每支39元，韓式QQ球每份55元。

韓式連鎖炸雞「bb.q CHICKEN」因店名形似數字「66.9」，因此近日於社群平台引起熱烈討論。即日起至1月31日止，全台門市特別推出期間限定「聽說這叫66.9特餐」，內含調味半雞拼盤、奶香卡滋薯條1份、海鮮小煎餅1份、88元炸物1份及汽水2罐，原價792元，套餐價779元。

活動期間內，凡身分證健保卡號碼包含「6」或「9」其中一碼，即可享「聽說這叫66.9」特餐92折、優惠價729元；若包含2個「6」與1個「9」（順序不限），則可享優惠價669元。另外，即日起至2月28日至bb.q CHICKEN用餐，即可獲得全家國際餐飲優惠券，內含bb.q CHICKEN、大戶屋與IKIGAI燒肉優惠方案，總價值1,017元。

bb.q CHICKEN推出期間限定「聽說這叫66.9 特餐」。圖／bb.q CHICKEN提供
bb.q CHICKEN推出期間限定「聽說這叫66.9 特餐」。圖／bb.q CHICKEN提供

