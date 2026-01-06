蛋包飯買1送1、連7天享9折！日本「蘋果樹蛋包飯」插旗林口三井OUTLET

來自日本的連鎖蛋包飯「蘋果樹蛋包飯」，繼首間分店進駐LaLaport南港之後，台灣二號店即日起於MITSUI OUTLET PARK林口店展開試營運，並將於1月13日正式開幕。為慶祝開幕，將推出「招牌蛋包飯買1送1」、「滿額抽扭蛋」、「全店9折」等一系列優惠方案。

「蘋果樹蛋包飯」延續日本職人精神，標榜每一份蛋包飯皆由職人手工現做，並提供多達200種的餐點組合，提供經典的番茄炒飯、Premium燉牛肉蛋包飯、咖哩豬排蛋包飯等多種口味。全新登場的林口店，提供80個座位，為一號店的2倍，提供更寬敞舒適的用餐環境。同時隨著新店開幕，蘋果樹也新推出「減醣蛋包料裡」，將傳統米飯替換為豬牛絞肉、洋蔥醬製成的肉餡，更能符合現代人的用餐需求，優先推薦「綜合時蔬美乃滋絞肉蛋包」。另外還有「山藥泥和風燴醬蛋包飯」與「明太子山藥泥蛋包飯」，帶來不同的風味。

為歡慶開幕，林口店自即日起至1月12日試營運期間，全店消費享「9折優惠」，加入會員並消費集點，可獲得「冰淇淋招待券」。1月13日至1月15日正式開幕首三日，「招牌蛋包飯（S）」享買1送1，每日限量30組。此外，南港店與林口店將同步舉辦「驚喜扭蛋機」活動，消費滿1,188 元即可參加，有機會獲得日本原裝蛋包飯模型、主餐招待券及各項人氣副餐兌換券。 蘋果樹蛋包飯提供有約200種的口味搭配。圖／蘋果樹蛋包飯提供 滿額參與扭蛋活動，有機會獲得「日本原裝蛋包飯扭蛋」。圖／蘋果樹蛋包飯提供 新推出的「減醣蛋包料裡」，推薦「綜合時蔬美乃滋絞肉蛋包」。圖／蘋果樹蛋包飯提供 蘋果樹蛋包飯於MITSUI OUTLET PARK林口店開設台灣二號店。圖／蘋果樹蛋包飯提供