聽新聞
0:00 / 0:00
9塊雞現省316！拿坡里「6塊雞199」 吉豚屋「牡蠣海老丼」限時登場
迎接農曆春節前的聚餐忘記，即日起至2月4日期間，「拿坡里披薩．炸雞」推出限時優惠，「3塊烤雞＋3塊炸雞」原價390元，內用/外帶特價199元；「6塊烤雞（2雞腿＋2腿排＋2雞翅）＋山賊烤雞翅3塊，原價585元，內用/外帶特價269元，現省316元，三商i美食會員領券特價再享優惠價259元。除此之外，「山賊烤雞翅4塊」原價260元，內用/外帶加購價99元。
1月5日起，連鎖日式豬排丼「吉豚屋」推出牡蠣季活動。其中「極上海陸四拼定食」一次能夠吃到「唐揚雞」、「海老」、「牡蠣」、「酥炸魚」等4款人氣主食，享受豐富的海陸饗宴，每份369元。重新回歸的「牡蠣蝦黃金丼」，則以酥炸牡蠣與海老為主角，淋上滑順蛋液與日本直輸獨門丼醬汁，享受多種層次的風味，每份279元。同時也推出「單點牡蠣」讓饕客解饞，1個69元、3個特價199元。
除期間限定活動，吉豚屋也推出全新的「超吉大滿足餐」，共有4種不同選擇，最多現省93元。其中「超吉滿足B餐」，由人氣海老腰內豬排丼、竹筴魚，以及果漾芭芒柳所組成，原價367元，特價309元；「超吉滿足D餐」則由吉豚雞排丼、腰內豬排一塊，以及小碗豚汁所組成，每套299元。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言