9塊雞現省316！拿坡里「6塊雞199」 吉豚屋「牡蠣海老丼」限時登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
拿坡里披薩．炸雞推出限時優惠。圖／拿坡里提供
拿坡里披薩．炸雞推出限時優惠。圖／拿坡里提供

迎接農曆春節前的聚餐忘記，即日起至2月4日期間，「拿坡里披薩．炸雞」推出限時優惠，「3塊烤雞＋3塊炸雞」原價390元，內用/外帶特價199元；「6塊烤雞（2雞腿＋2腿排＋2雞翅）＋山賊烤雞翅3塊，原價585元，內用/外帶特價269元，現省316元，三商i美食會員領券特價再享優惠價259元。除此之外，「山賊烤雞翅4塊」原價260元，內用/外帶加購價99元。

1月5日起，連鎖日式排丼「吉豚屋」推出牡蠣季活動。其中「極上海陸四拼定食」一次能夠吃到「唐揚雞」、「海老」、「牡蠣」、「酥炸魚」等4款人氣主食，享受豐富的海陸饗宴，每份369元。重新回歸的「牡蠣蝦黃金丼」，則以酥炸牡蠣與海老為主角，淋上滑順蛋液與日本直輸獨門丼醬汁，享受多種層次的風味，每份279元。同時也推出「單點牡蠣」讓饕客解饞，1個69元、3個特價199元。

除期間限定活動，吉豚屋也推出全新的「超吉大滿足餐」，共有4種不同選擇，最多現省93元。其中「超吉滿足B餐」，由人氣海老腰內豬排丼、竹筴魚，以及果漾芭芒柳所組成，原價367元，特價309元；「超吉滿足D餐」則由吉豚雞排丼、腰內豬排一塊，以及小碗豚汁所組成，每套299元。

日式豬排丼「吉豚屋」推出牡蠣季活動。圖／吉豚屋提供
日式豬排丼「吉豚屋」推出牡蠣季活動。圖／吉豚屋提供

