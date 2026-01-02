省出心得！竹科工程師分享9招省錢撇步 眾人吐槽：有什麼意義

高物價時代讓多數民眾盡量想辦法開源節流，就連高薪的工程師也不例外。有一名在竹科上班的工程師在Dcard分享自己的省錢撇步，他整理了9個方法供大家參考，沒想到過於誇張的行徑反被鄉民們吐槽太可悲。

首先是「補助+回饋+載具缺一不可」，他說公司通常會給一些補助，例如飲食補助、超商補助，連假日也有，這些都要拿好拿滿。他還透露使用這些補助時，不要全部都用識別證消費，而是要「補助全部刷滿，剩下的都用電子支付」，因為電子支付可以刷載具，這樣才能對發票，多一個中大獎的機會。

此外，利用電子支付綁定信用卡還能賺回饋，而且超商的活動都要參加，這樣還能有機會換到獎品。

第二則是「多用二手貨、多加二手社團」，原PO建議多加入當地的二手社團群組，透過群組來買自己所需的二手物品，藉此可以省下不少錢，就算自己不要的東西也可以放到上面賣。

第三是「善用免費資源」，他說公司都有很多免費資源，例如免費課程、免費講座、免費活動、免費健身房等等，甚至免費文具、紅包袋、筆記本等，有需要就盡量用、盡量拿。

第四是「不要吃太飽，盡量別去餐廳」，因為不少公司都會有下午茶、零食櫃或者聚餐，可以用補助買一些小點心或水果就好，把胃留給免費的食物。另外，公司偶爾會辦聚餐，因此也沒有必要自己再額外花錢去餐廳。第五，他建議「每一項福利都要用」，比如免費健檢、補助款、員工禮券，這些很容易被忽略，有疑問就趕快問人資，不要讓自己權利跑走了。

很多人放假時的休閒娛樂都會花錢，他建議盡量找一些「免費的休閒活動」；此外，公司裡的商店都會有員工價打折，除非很急，不然「盡量在公司消費」。

原PO還說因為自己身分是竹科工程師，很多人都會拗請客吃飯，不然就是勸他快點結婚、生子、買車買房，對此他一律建議「裝窮裝慘」。最後原PO提醒「注意健康」，不要省錢過度、加班過度而傷了身體，吃飯也要吃得健康，下班避免吃垃圾食物來發洩情緒，「記得永遠都要保留點實力跟體力」。

貼文反被不少人吐槽，「熟練得令人心疼」、「大部分公司都沒有那些福利喔，先醒醒吧」、「感覺生活有點無聊，存那麼多錢的意義是？」、「在竹科工作都這麼省，一般人如我該怎麼辦？來吸風喝水吃土好了」、「不是不行，只是你這樣做的目標是什麼呢？」、「跟房貸相比，省這些錢根本小打小鬧」、「這麼窮酸可以不要自稱工程師嗎？」