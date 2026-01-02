北捷乘車碼1月3日上線！全盈 +PAY 加碼送888元儲值金

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
使用全盈+PAY乘車碼搭乘台北捷運完成任務抽888元全盈儲值金。全盈+PAY／提供
台北捷運公司與包含全盈+PAY等多家電子支付業者於2026年1月正式啟用QR 乘車碼服務，民眾未來只要透過手機即可快速進出捷運站，讓搭乘大眾運輸更加便利。為歡慶乘車碼啟用並鼓勵民眾以實際行動支持低碳交通，2026/1/3-2026/3/31，民眾當月使用全盈+PAY乘車碼搭乘台北捷運累積達10次，即有機會獲得888元全盈儲值金；全盈+PAY「減碳贏家」同時再加碼，2026/1/3-2026/6/30期間，凡使用全盈+PAY乘車碼搭乘台北捷運，即可獲得 7.6 克減碳紀錄，讓每一次搭乘都可轉化為個人實踐永續的成績，還可再獲得全家Fa點（使用乘車碼扣款，1元贈1點全家Fa點），讓通勤不只是移動，更成為參與永續的日常選擇。

乘車碼服務不僅是數位支付在金融科技應用上的重要里程碑，也響應政府推動數位支付整合綠色交通的減碳政策，透過電子支付流程，有效降低紙票使用，讓科技成為推動永續發展的關鍵助力。全盈+PAY總經理劉美玲表示：「我們希望透過金融科技的力量，讓全盈+PAY不只是一個數位支付工具，而是能帶動環境永續與經濟循環的催化平台。用戶每一次的支付與通勤選擇，都是推動台灣邁向永續未來的一份力量。」

全盈+PAY「減碳贏家」服務啟用至今，已拓展至 48 項減碳任務，涵蓋金融、零售、交通運輸、科技資訊及化妝品製造等多元產業，逐步建立跨產業的綠色生活生態圈。2025年 1 月，「減碳贏家」服務再拓展綠色交通應用場景，讓民眾搭乘指定大眾運輸工具，就能自動累積個人減碳紀錄。隨著乘車碼服務啟動，全盈+PAY用戶將可進一步透過支付行為完成通勤與減碳行動，2026/1/3-2026/6/30使用全盈+PAY乘車碼搭乘台北捷運，享多重回饋及優惠，活動期間，於「台北捷運GO」APP綁定全盈+PAY乘車碼，並以全盈+PAY乘車碼搭捷運即有機會獲得99點、999點捷運點以及捷運一日票，讓綠色通勤更添實質回饋。

同時，迎來新的一年，全盈+PAY將送出萬元全盈紅包！2026/1/1-2026/3/31期間，於全盈+PAY合作之實體通路、電商、支援TWQR掃碼支付商家，使用全盈+PAY消費累積滿新台幣3,000元(含)以上，即可獲得1次抽獎資格，累積滿新台幣6,000元(含)以上，即可獲得2次抽獎資格，依此類推。抽獎獎項包括1萬元和5千元全盈儲值金、Marshall攜帶式藍牙喇叭及全家購物金等多項大禮。全盈+PAY另外也推出迎新限定優惠，於2026/1/1-2026/3/1期間 ，每月 1 日於全家便利商店「隨買跨店取」使用全盈+PAY購買大杯特濃美式或大杯特濃拿鐵，即享買 30 送 30 的超值回饋，另有五月花厚棒衛生紙 2 串優惠價 170 元，讓消費者在享受便利生活的同時，也能感受滿滿的新年回饋。

