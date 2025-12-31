搭火車住永續認證旅宿換好禮 金級環保旅館也適用

台鐵攜手觀光署推廣低碳旅遊，搭乘對號列車並入住永續認證旅宿，憑車票及發票可兌換台鐵便當或禮賓室抵用券；明年元旦起，新增金級環保標章旅館，且兌換活動延長至3月1日。

為持續推廣低碳旅行，台鐵公司配合交通部觀光署啟動「住宿x低碳運具」專區，推出「鐵道旅遊，低碳同行」活動。

台鐵今天發布新聞稿宣布，自115年1月1日起擴大合作對象，新增金級環保標章合作旅館，期望透過擴大永續旅宿參與，帶動更友善環境的旅遊模式。

台鐵指出，凡搭乘台鐵對號列車並入住永續認證旅宿，憑車票與飯店發票，即可兌換台鐵便當抵用券2張（面額各100元）或禮賓室抵用券2張（面額各100元），兌完為止。

原先活動兌換期限至114年12月31日止，台鐵表示，將延長至115年3月1日，除讓更多旅客能以「搭火車＋入住永續旅宿」方式，輕鬆響應低碳旅行外，也讓春節前後旅遊規劃的民眾也能參與，感受低碳旅遊魅力。活動詳情及合作旅宿名單，可參閱台鐵官網公告。

