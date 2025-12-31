快訊

中共「正義使命-2025」圍台軍演落幕 解放軍：堅決挫敗台獨分裂

停砍公教年金法案 政院今聲請釋憲及暫時處分：侵害行政權

北市跨年超嚴格！民眾還是要來…心聲曝光

搭火車住永續認證旅宿換好禮 金級環保旅館也適用

中央社／ 台北31日電

台鐵攜手觀光署推廣低碳旅遊，搭乘對號列車並入住永續認證旅宿，憑車票及發票可兌換台鐵便當或禮賓室抵用券；明年元旦起，新增金級環保標章旅館，且兌換活動延長至3月1日。

為持續推廣低碳旅行，台鐵公司配合交通部觀光署啟動「住宿x低碳運具」專區，推出「鐵道旅遊，低碳同行」活動。

台鐵今天發布新聞稿宣布，自115年1月1日起擴大合作對象，新增金級環保標章合作旅館，期望透過擴大永續旅宿參與，帶動更友善環境的旅遊模式。

台鐵指出，凡搭乘台鐵對號列車並入住永續認證旅宿，憑車票與飯店發票，即可兌換台鐵便當抵用券2張（面額各100元）或禮賓室抵用券2張（面額各100元），兌完為止。

原先活動兌換期限至114年12月31日止，台鐵表示，將延長至115年3月1日，除讓更多旅客能以「搭火車＋入住永續旅宿」方式，輕鬆響應低碳旅行外，也讓春節前後旅遊規劃的民眾也能參與，感受低碳旅遊魅力。活動詳情及合作旅宿名單，可參閱台鐵官網公告。

台鐵 低碳 永續

延伸閱讀

春節離島航線第2波加班機「澎湖、金門再釋1.2萬座位」下周二開放訂票

證交所推廣綠色交通

威剛進擊低碳智慧物流

旅行社恐損失上百萬…菲律賓航空無預警停飛長灘島 觀光署、品保協調補救方案

相關新聞

Mister Donut甜甜圈10顆299！beard papa's藍莓、開心果泡芙甜迎新年

迎接2026年，連鎖泡芙「beard papa’s」於1月推出「藍莓泡芙」、「開心果泡芙」和「巧克力派」等不同品項，用甜...

超商超市跨年優惠一次看！咖啡買7送7、熱可可買2送3、果昔2杯99元

迎接跨年晚會與2026新年，4大超商與全聯、美廉社同步推出線上線下限時優惠，咖啡、熱食、冰品到電商一次到位，從跨年夜一路...

名字有「這4字」 7-ELEVEN精品咖啡免費喝 生日感謝祭限時第2杯7折

迎接新年之際，7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「!+?CAFE RESERVE不可思議咖啡館」迎來7周年生日慶，於全台2...

逛一次夜市可吃5份！他驚覺1類餐食CP值超高 網點頭：拆開可賣300

在萬物齊漲的現今，正餐怎麼吃CP值最高呢？一名網友發文，稱他發現「便當」才是最便宜的選擇，逛夜市的花費都能吃5個便當了。對此，有網友分析夜市和便當的費用，指出「便當和自助餐」才是CP值最高的餐點。

現省316元！拿坡里「6塊烤雞+3隻雞翅」46折優惠 會員再折10元

迎接歲末年終的聚會時光，「拿坡里披薩．炸雞」自即日起至12月30日期間暖，推出「6塊烤雞＋3隻青花椒翅」大集合優惠，內含...

快買不起！好市多人氣商品漲幅高達66% 內行曝「撿便宜」時機

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，有好一陣子沒去逛好市多，近期去賣場發現「星巴克咖啡豆」竟飆漲到999元，讓他直呼「居然變這麼貴」。貼文一出後，有會員透露，之前最便宜僅599元，現在999元，漲幅高達66.8%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。