Mister Donut甜甜圈10顆299！beard papa's藍莓、開心果泡芙甜迎新年

迎接2026年，連鎖泡芙「beard papa’s」於1月推出「藍莓泡芙」、「開心果泡芙」和「巧克力派」等不同品項，用甜甜滋味帶來滿滿好運。限量登場的「藍莓生乳泡芙」，將藍莓果香融合鮮奶油生乳，交織成醇厚的果味奶香，最後並帶有黑醋栗的香氣，限於指定門市販售，每顆85元起。

延續2025年的高人氣，「開心果泡芙」在2026年1月再次登場。內餡選用來自義大利的開心果製成開心果醬，再與經典卡士達醬、鮮奶油調和而成，風味清甜溫柔，並帶有豐富的堅果香氣，限於指定門市販售，每顆95元起。

針對派皮選擇，beard papa’s新推出「巧克力派」，將整條巧克力置入派內，並於表面刷上糖液後烘烤，具有酥脆層次以及巧克力的苦甜香氣。不僅可搭配經典的香草卡士達醬，亦適合藍莓或開心果內餡，每顆90元起，限店販售。另外「蜂蜜奶油派皮」也將在1月份持續限量販售，每顆80元起。除此之外，雙連概念店推出限定「草莓棉花糖耶克」，黑巧克力線條以棋盤形狀呈現在日式派皮上，再放上草莓乾與棉花糖，繽紛可愛，每顆75元起。

1月1日至1月8日期間，於beard papa’s櫃位消費任意泡芙品項，即可獲得「籤詩」一張，籤詩上除了有超甜開運詩文外，還有開運推薦小物，送完為止。1月9日至1月25日期間，PAPA會員購買指定組合商品，即贈「泡芙買1送1」電子優惠券。

同為連鎖療癒甜點， Mister Donut陪伴粉絲一同跨年，即日起至1月1日期間，甜甜圈7入239元、9入299元，同時購買9入方案，並使用悠遊付/悠遊卡付款，加贈「蜜糖波堤」1顆，現享10入299元。另外現做飲品也可享「第2件5折」優惠。 beard papa’s新推出「巧克力派」，每顆90元起。圖／beard papa’s提供 限量登場的「藍莓生乳泡芙」，每顆85元起。圖／beard papa’s提供 Mister Donut推出「「7入239元、9入299元」優惠，還有機會多送1顆。圖／Mister Donut提供

