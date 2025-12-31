快訊

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道

越早準備「提前退休」越省力！過來人6建議曝光：2原則達成財務自由

聽新聞
0:00 / 0:00

Mister Donut甜甜圈10顆299！beard papa's藍莓、開心果泡芙甜迎新年

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「開心果泡芙」在2026年1月再次登場，每顆95元起。圖／beard papa’s提供
「開心果泡芙」在2026年1月再次登場，每顆95元起。圖／beard papa’s提供

迎接2026年，連鎖泡芙「beard papa’s」於1月推出「藍莓泡芙」、「開心果泡芙」和「巧克力派」等不同品項，用甜甜滋味帶來滿滿好運。限量登場的「藍莓生乳泡芙」，將藍莓果香融合鮮奶油生乳，交織成醇厚的果味奶香，最後並帶有黑醋栗的香氣，限於指定門市販售，每顆85元起。

延續2025年的高人氣，「開心果泡芙」在2026年1月再次登場。內餡選用來自義大利的開心果製成開心果醬，再與經典卡士達醬、鮮奶油調和而成，風味清甜溫柔，並帶有豐富的堅果香氣，限於指定門市販售，每顆95元起。

針對派皮選擇，beard papa’s新推出「巧克力派」，將整條巧克力置入派內，並於表面刷上糖液後烘烤，具有酥脆層次以及巧克力的苦甜香氣。不僅可搭配經典的香草卡士達醬，亦適合藍莓或開心果內餡，每顆90元起，限店販售。另外「蜂蜜奶油派皮」也將在1月份持續限量販售，每顆80元起。除此之外，雙連概念店推出限定「草莓棉花糖耶克」，黑巧克力線條以棋盤形狀呈現在日式派皮上，再放上草莓乾與棉花糖，繽紛可愛，每顆75元起。

1月1日至1月8日期間，於beard papa’s櫃位消費任意泡芙品項，即可獲得「籤詩」一張，籤詩上除了有超甜開運詩文外，還有開運推薦小物，送完為止。1月9日至1月25日期間，PAPA會員購買指定組合商品，即贈「泡芙買1送1」電子優惠券。

同為連鎖療癒甜點， Mister Donut陪伴粉絲一同跨年，即日起至1月1日期間，甜甜圈7入239元、9入299元，同時購買9入方案，並使用悠遊付/悠遊卡付款，加贈「蜜糖波堤」1顆，現享10入299元。另外現做飲品也可享「第2件5折」優惠。

beard papa’s新推出「巧克力派」，每顆90元起。圖／beard papa’s提供
beard papa’s新推出「巧克力派」，每顆90元起。圖／beard papa’s提供
限量登場的「藍莓生乳泡芙」，每顆85元起。圖／beard papa’s提供
限量登場的「藍莓生乳泡芙」，每顆85元起。圖／beard papa’s提供
Mister Donut推出「「7入239元、9入299元」優惠，還有機會多送1顆。圖／Mister Donut提供
Mister Donut推出「「7入239元、9入299元」優惠，還有機會多送1顆。圖／Mister Donut提供

巧克力 鮮奶

延伸閱讀

迎新年！桃市大華國小學生辦慶典 校長扮瑪利歐驚喜現身

台南跨年推180秒煙花秀 總數近3500發迎新年

生甜甜圈無限吃！新吃到飽「六本松壽喜燒」插旗信義區 「精選肉品+自助吧」759元起爽嗑 試營運「A5和牛免費送」有夠狂

85℃ 生甜甜圈研究所全台遍地開花 宜蘭高雄屏東有了

相關新聞

Mister Donut甜甜圈10顆299！beard papa's藍莓、開心果泡芙甜迎新年

迎接2026年，連鎖泡芙「beard papa’s」於1月推出「藍莓泡芙」、「開心果泡芙」和「巧克力派」等不同品項，用甜...

超商超市跨年優惠一次看！咖啡買7送7、熱可可買2送3、果昔2杯99元

迎接跨年晚會與2026新年，4大超商與全聯、美廉社同步推出線上線下限時優惠，咖啡、熱食、冰品到電商一次到位，從跨年夜一路...

名字有「這4字」 7-ELEVEN精品咖啡免費喝 生日感謝祭限時第2杯7折

迎接新年之際，7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「!+?CAFE RESERVE不可思議咖啡館」迎來7周年生日慶，於全台2...

逛一次夜市可吃5份！他驚覺1類餐食CP值超高 網點頭：拆開可賣300

在萬物齊漲的現今，正餐怎麼吃CP值最高呢？一名網友發文，稱他發現「便當」才是最便宜的選擇，逛夜市的花費都能吃5個便當了。對此，有網友分析夜市和便當的費用，指出「便當和自助餐」才是CP值最高的餐點。

現省316元！拿坡里「6塊烤雞+3隻雞翅」46折優惠 會員再折10元

迎接歲末年終的聚會時光，「拿坡里披薩．炸雞」自即日起至12月30日期間暖，推出「6塊烤雞＋3隻青花椒翅」大集合優惠，內含...

快買不起！好市多人氣商品漲幅高達66% 內行曝「撿便宜」時機

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，有好一陣子沒去逛好市多，近期去賣場發現「星巴克咖啡豆」竟飆漲到999元，讓他直呼「居然變這麼貴」。貼文一出後，有會員透露，之前最便宜僅599元，現在999元，漲幅高達66.8%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。