超商超市跨年優惠一次看！咖啡買7送7、熱可可買2送3、果昔2杯99元

迎接跨年晚會與2026新年，4大超商與全聯、美廉社同步推出線上線下限時優惠，咖啡、熱食、冰品到電商一次到位，從跨年夜一路省到元旦，讓消費者輕鬆精打細算迎新年。

7-ELEVEN

新年線上線下齊推好康優惠，全台逾7,200家門市自2026年1月1日至6日連續6天推出新年慶優惠活動，購買全店指定商品每滿222元送20元購物金。自有人氣商品思樂冰、雪淋霜霜淇淋以及酷聖霜霜淇淋1月1日皆推出不限支付工具同規格「第2件10元優惠」。

OPENPOINT APP行動隨時取自2026年1月1日至1月5日限時5天推出「CITY陪你前進2026歡送2025新年慶」活動，CITY CAFE、CITY TEA指定品項最高折扣5折起，同時適逢CITY PRIMA精品會員日更加碼祭出精品美式、精品拿鐵、精品馥芮白、冰精品燕麥拿鐵買7送7，多元優惠活動為消費者新年荷包精打細算，一起歡慶迎接2026到來。

全家便利商店

陪伴消費者從跨年夜一路嗨翻到新年，現做熱食區「SOHOT炎選」推出現烤點心、炸烤物任2件8.8折，以及炸物桶8支任選320元的超值優惠，炸物桶另外可以59元加購專為聚會設計的「派對保鮮桶」，除此之外，更有與日本全家同款的「塔塔醬鱈魚排」，口感外酥內嫩，同時帶有酸香的清爽滋味；擁有濃郁香氣與酸辣滋味的「馬尚煮」迎戰跨年暖食商機，推出「甜玉米起司魚板」、台灣在地生產「特選香菇」，即日起至2026年1月6日享任選4入69元優惠。

全家會員APP「隨買跨店取」推出限時元旦好康， 12月30日至1月1日推出8,888元的超值組合，包含Let’s Café大杯美式366杯、大杯拿鐵300杯、Fami!ce霜淇淋350支，最低下殺5.2折；歡慶2026到來，同步推出Let’s Café和Let’s Tea 2026元組合，品項有大特濃美式63杯、大特濃拿鐵53杯、大熱卡布奇諾57杯、Let’s Tea 40元系列86杯、Let’s Tea 55元系列62杯、Let’s Tea 65元系列53杯。除此之外，1月6日前於線下店舖購買大杯特濃美式或大杯特濃拿鐵，加39元即可獲得原價149元的指定哈根達斯雪糕，現省110元。

萊爾富

Hi café即日起至2026年1月20日，拿鐵系列與摩卡咖啡系列同品項第2杯只要5元。冬季限定暖食同樣不能錯過，「玉米濃湯」與「燒仙草」暖手優惠價45元。自助熟食區12月新上市的香腸成為近期話題黑馬，單支45元，主打國產豬肉、高含肉率，口感紮實、肉汁飽滿，蒜味香氣剛剛好，網友直呼「單吃就很夠味」。其他熱銷品項還包括黑輪攤任選4件70元、HL茶碗蒸任兩件75元，以及包子搭指定飲品特價49元。果C果昔首度加入跨年戰場，12月31日限定「果昔女神日」，7款人氣口味任2杯99元。

OKmart

OKCAFE於12月31日至1月1日推出跨年限定優惠，全台門市特大杯莊園美式與拿鐵（含極淬系列）同品項享買2送1。此外，冬季限定「中杯經典阿華田」與「大杯阿華田拿鐵」同步推出2杯99元優惠；OKmall雲端商城亦加碼推出特大杯莊園美式／拿鐵買6送3、買20送12，再贈會員點數，滿足線上線下跨年補給需求。

全聯

歡慶福利熊元旦生日，大全聯、小時達、分批取、全電商同步推出元旦限定與新年加碼優惠。大全聯元旦加碼，單筆消費滿 2,000元享9折優惠（以現金折價券回饋）；小時達推出「逢1就划算」爆殺活動，金針菇限時下殺1元外，2026年1月1日至1月31日上全聯LINE官方帳號參與小時達「幸運輪盤活動」，就有機會把洗脫烘洗衣機、洗碗機、掃拖機器人等總價值超過10萬元的大獎帶回家。

分批取祭出OFF COFFEE一日限搶，美式咖啡3杯66元、拿鐵2杯66元（限量各600組，每位會員限購1組），自帶杯再享5元回饋。全電商元旦一日限定，單筆消費滿萬元最高現省千元；指定日期使用PX Pay或全支付結帳，折後消費每滿1,500元送1,000福利點，當日/單卡最高狂送萬點，農曆年前採購快把握機會下單。

美廉社

APP隨買隨取即日起至2026年1月1日止，人氣飲品優惠買2送3，喬名精品迦納可可中杯5杯只要110元、沖繩黑糖奶茶大杯5杯只要100元。

