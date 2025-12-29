快訊

就任2個月…日相高市早苗正式搬入首相公邸！免再搭公務車往返

聽新聞
0:00 / 0:00

超商超市跨年優惠一次看！咖啡買7送7、熱可可買2送3、果昔2杯99元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
迎新年，CITY PRIMA精品會員日加碼祭出指定品項買7送7優惠。圖／7-ELEVEN提供
迎新年，CITY PRIMA精品會員日加碼祭出指定品項買7送7優惠。圖／7-ELEVEN提供

迎接跨年晚會與2026新年，4大超商與全聯、美廉社同步推出線上線下限時優惠，咖啡、熱食、冰品到電商一次到位，從跨年夜一路省到元旦，讓消費者輕鬆精打細算迎新年。

7-ELEVEN

新年線上線下齊推好康優惠，全台逾7,200家門市自2026年1月1日至6日連續6天推出新年慶優惠活動，購買全店指定商品每滿222元送20元購物金。自有人氣商品思樂冰、雪淋霜霜淇淋以及酷聖霜霜淇淋1月1日皆推出不限支付工具同規格「第2件10元優惠」。

OPENPOINT APP行動隨時取自2026年1月1日至1月5日限時5天推出「CITY陪你前進2026歡送2025新年慶」活動，CITY CAFE、CITY TEA指定品項最高折扣5折起，同時適逢CITY PRIMA精品會員日更加碼祭出精品美式、精品拿鐵、精品馥芮白、冰精品燕麥拿鐵買7送7，多元優惠活動為消費者新年荷包精打細算，一起歡慶迎接2026到來。

全家便利商店

陪伴消費者從跨年夜一路嗨翻到新年，現做熱食區「SOHOT炎選」推出現烤點心、炸烤物任2件8.8折，以及炸物桶8支任選320元的超值優惠，炸物桶另外可以59元加購專為聚會設計的「派對保鮮桶」，除此之外，更有與日本全家同款的「塔塔醬鱈魚排」，口感外酥內嫩，同時帶有酸香的清爽滋味；擁有濃郁香氣與酸辣滋味的「馬尚煮」迎戰跨年暖食商機，推出「甜玉米起司魚板」、台灣在地生產「特選香菇」，即日起至2026年1月6日享任選4入69元優惠。

全家會員APP「隨買跨店取」推出限時元旦好康， 12月30日至1月1日推出8,888元的超值組合，包含Let’s Café大杯美式366杯、大杯拿鐵300杯、Fami!ce霜淇淋350支，最低下殺5.2折；歡慶2026到來，同步推出Let’s Café和Let’s Tea 2026元組合，品項有大特濃美式63杯、大特濃拿鐵53杯、大熱卡布奇諾57杯、Let’s Tea 40元系列86杯、Let’s Tea 55元系列62杯、Let’s Tea 65元系列53杯。除此之外，1月6日前於線下店舖購買大杯特濃美式或大杯特濃拿鐵，加39元即可獲得原價149元的指定哈根達斯雪糕，現省110元。

萊爾富

Hi café即日起至2026年1月20日，拿鐵系列與摩卡咖啡系列同品項第2杯只要5元。冬季限定暖食同樣不能錯過，「玉米濃湯」與「燒仙草」暖手優惠價45元。自助熟食區12月新上市的香腸成為近期話題黑馬，單支45元，主打國產豬肉、高含肉率，口感紮實、肉汁飽滿，蒜味香氣剛剛好，網友直呼「單吃就很夠味」。其他熱銷品項還包括黑輪攤任選4件70元、HL茶碗蒸任兩件75元，以及包子搭指定飲品特價49元。果C果昔首度加入跨年戰場，12月31日限定「果昔女神日」，7款人氣口味任2杯99元。

OKmart

OKCAFE於12月31日至1月1日推出跨年限定優惠，全台門市特大杯莊園美式與拿鐵（含極淬系列）同品項享買2送1。此外，冬季限定「中杯經典阿華田」與「大杯阿華田拿鐵」同步推出2杯99元優惠；OKmall雲端商城亦加碼推出特大杯莊園美式／拿鐵買6送3、買20送12，再贈會員點數，滿足線上線下跨年補給需求。

全聯

歡慶福利熊元旦生日，大全聯、小時達、分批取、全電商同步推出元旦限定與新年加碼優惠。大全聯元旦加碼，單筆消費滿 2,000元享9折優惠（以現金折價券回饋）；小時達推出「逢1就划算」爆殺活動，金針菇限時下殺1元外，2026年1月1日至1月31日上全聯LINE官方帳號參與小時達「幸運輪盤活動」，就有機會把洗脫烘洗衣機、洗碗機、掃拖機器人等總價值超過10萬元的大獎帶回家。

分批取祭出OFF COFFEE一日限搶，美式咖啡3杯66元、拿鐵2杯66元（限量各600組，每位會員限購1組），自帶杯再享5元回饋。全電商元旦一日限定，單筆消費滿萬元最高現省千元；指定日期使用PX Pay或全支付結帳，折後消費每滿1,500元送1,000福利點，當日/單卡最高狂送萬點，農曆年前採購快把握機會下單。

美廉社

APP隨買隨取即日起至2026年1月1日止，人氣飲品優惠買2送3，喬名精品迦納可可中杯5杯只要110元、沖繩黑糖奶茶大杯5杯只要100元。

全家SOHOT炎選炸物桶、馬尚煮「甜玉米起司魚板」、Let‘s Café、Let’s Tea、Fami!ce霜淇淋助攻跨年夜嗨到凌晨不斷電。圖／全家便利商店提供
全家SOHOT炎選炸物桶、馬尚煮「甜玉米起司魚板」、Let‘s Café、Let’s Tea、Fami!ce霜淇淋助攻跨年夜嗨到凌晨不斷電。圖／全家便利商店提供
OKCAFE於12月31日至1月1日全台門市特大杯莊園美式與拿鐵同品項享買2送1。圖／OKmart提供
OKCAFE於12月31日至1月1日全台門市特大杯莊園美式與拿鐵同品項享買2送1。圖／OKmart提供
除了咖啡、熱食優惠，萊爾富新年同步祭出多項福袋、福箱、發財卡活動。圖／萊爾富提供
除了咖啡、熱食優惠，萊爾富新年同步祭出多項福袋、福箱、發財卡活動。圖／萊爾富提供

跨年晚會 元旦

延伸閱讀

全國最大場！台中跨年維安史上最高規格 盧秀燕：2緊急狀況發細胞簡訊

跨年市府周邊恐湧20萬人次 北捷「這兩站」深夜進站搭捷運免費

台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊為高雄跨年彩排 氣勢滿滿

羅志祥唱嘉義跨年 韓國人氣女團成員頌樂壓軸

相關新聞

超商超市跨年優惠一次看！咖啡買7送7、熱可可買2送3、果昔2杯99元

迎接跨年晚會與2026新年，4大超商與全聯、美廉社同步推出線上線下限時優惠，咖啡、熱食、冰品到電商一次到位，從跨年夜一路...

名字有「這4字」 7-ELEVEN精品咖啡免費喝 生日感謝祭限時第2杯7折

迎接新年之際，7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「!+?CAFE RESERVE不可思議咖啡館」迎來7周年生日慶，於全台2...

逛一次夜市可吃5份！他驚覺1類餐食CP值超高 網點頭：拆開可賣300

在萬物齊漲的現今，正餐怎麼吃CP值最高呢？一名網友發文，稱他發現「便當」才是最便宜的選擇，逛夜市的花費都能吃5個便當了。對此，有網友分析夜市和便當的費用，指出「便當和自助餐」才是CP值最高的餐點。

現省316元！拿坡里「6塊烤雞+3隻雞翅」46折優惠 會員再折10元

迎接歲末年終的聚會時光，「拿坡里披薩．炸雞」自即日起至12月30日期間暖，推出「6塊烤雞＋3隻青花椒翅」大集合優惠，內含...

快買不起！好市多人氣商品漲幅高達66% 內行曝「撿便宜」時機

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，有好一陣子沒去逛好市多，近期去賣場發現「星巴克咖啡豆」竟飆漲到999元，讓他直呼「居然變這麼貴」。貼文一出後，有會員透露，之前最便宜僅599元，現在999元，漲幅高達66.8%。

量販業尾牙數位戰升級！全聯禮卡分級折扣上線、家樂福拚點數折上折

年終尾牙採購旺季將至，量販業者搶商機的戰場已從實體門市延伸至線上與會員經營。全聯與家樂福今年不約而同加碼布局數位通路，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。