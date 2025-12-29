名字有「這4字」 7-ELEVEN精品咖啡免費喝 生日感謝祭限時第2杯7折
迎接新年之際，7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「!+?CAFE RESERVE不可思議咖啡館」迎來7周年生日慶，於全台21家門市推出兩波品牌慶生活動，透過優惠回饋與永續新品，與消費者一同歡慶里程碑時刻。
其中，歷年廣受好評的「千杯咖啡請你喝」活動再度回歸。即日起至2026年1月6日止，凡至設有「!+?CAFE RESERVE不可思議咖啡館」的7-ELEVEN門市，出示身分證且姓名中含有「不」「可」「思」「議」任一字，即可免費兌換1杯中杯冠軍美式咖啡，每店限量50杯，送完為止。
「!+?CAFE RESERVE不可思議咖啡館」自創立以來已邁入第7年，目前全台門市拓展至21間，累計吸引近300萬人次體驗精品咖啡風味。為回饋咖啡饕客，生日感謝祭首波活動推出全品項飲品第2杯7折優惠，並提供免費幸福拉花體驗，讓消費者在日常中感受精品咖啡的細緻儀式感。
第2波活動則聚焦永續經營與農民保障，全新推出「雨林認證精品咖啡豆－哥倫比亞玫瑰卡門」，以永續方式栽培於高海拔馬格達萊山谷，風味乾淨細膩，帶有奶油與核桃香氣，並呈現柔和甜感的經典薇拉風味。新品中杯售價80元、手沖150元，咖啡豆單包550元，持續推出兼顧高品質與永續價值的新風味。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言