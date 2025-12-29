名字有「這4字」 7-ELEVEN精品咖啡免費喝 生日感謝祭限時第2杯7折

迎接新年之際，7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「!+?CAFE RESERVE不可思議咖啡館」迎來7周年生日慶，於全台21家門市推出兩波品牌慶生活動，透過優惠回饋與永續新品，與消費者一同歡慶里程碑時刻。

其中，歷年廣受好評的「千杯咖啡請你喝」活動再度回歸。即日起至2026年1月6日止，凡至設有「!+?CAFE RESERVE不可思議咖啡館」的7-ELEVEN門市，出示身分證且姓名中含有「不」「可」「思」「議」任一字，即可免費兌換1杯中杯冠軍美式咖啡，每店限量50杯，送完為止。

「!+?CAFE RESERVE不可思議咖啡館」自創立以來已邁入第7年，目前全台門市拓展至21間，累計吸引近300萬人次體驗精品咖啡風味。為回饋咖啡饕客，生日感謝祭首波活動推出全品項飲品第2杯7折優惠，並提供免費幸福拉花體驗，讓消費者在日常中感受精品咖啡的細緻儀式感。

第2波活動則聚焦永續經營與農民保障，全新推出「雨林認證精品咖啡豆－哥倫比亞玫瑰卡門」，以永續方式栽培於高海拔馬格達萊山谷，風味乾淨細膩，帶有奶油與核桃香氣，並呈現柔和甜感的經典薇拉風味。新品中杯售價80元、手沖150元，咖啡豆單包550元，持續推出兼顧高品質與永續價值的新風味。

