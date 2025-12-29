逛一次夜市可吃5份！他驚覺1類餐食CP值超高 網點頭：拆開可賣300

在萬物齊漲的現今，正餐怎麼吃CP值最高呢？一名網友發文，稱他發現「便當」才是最便宜的選擇，逛夜市的花費都能吃5個便當了。對此，有網友分析夜市和便當的費用，指出「便當和自助餐」才是CP值最高的餐點。

一名網友在Threads發文，表示他突然發覺買便當吃是最便宜的，逛夜市的費用他都可以買5個便當吃了。此文一出，引起不少網友共鳴，「逛夜市才是最貴的，還不如去吃飯店自助餐」、「現在夜市的小吃根本就貴到不行」、「便當之外的餐都不便宜」、「真的，所以我現在都不逛夜市了」。

更有網友算出花費印證，「便當跟自助餐，就是CP值最高的餐，把便當的菜、飯、主菜，用小碟子跟餐盤再裝過變成定食，一份可以賣300元」、「以前便當貴，滷肉飯小吃便宜，現在滷肉飯我都不買了，一碗就要35，一個菜30就65，想要再個肉就破百，我買佛心便當65元一主菜三副菜」。

還有網友分享夜市的花費，「章魚燒70元、炸三明治75-80元、蝦仁羹麵80元、大腸麵線65元，逛個夜市隨便吃加手搖飲，都要400元了」、「夜市買牛肉湯麵也要100元」、「夜市一攤100元」。

也有網友透露其他高CP值的餐點和做法，「現在有不到200元平價火鍋+自助吧吃到飽也很划算，夜市真的好貴」、「現在都不去夜市了，都是先去市場買肉菜蛋和群組訂現撈海鮮，善用電鍋和萬用鍋或烤箱這些，全家人的餐點很快就上桌了」。

