現省316元！拿坡里「6塊烤雞+3隻雞翅」46折優惠 會員再折10元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
拿坡里推出「6塊烤雞＋3隻青花椒翅」快閃價269元。圖／拿坡里披薩．炸雞提供
拿坡里推出「6塊烤雞＋3隻青花椒翅」快閃價269元。圖／拿坡里披薩．炸雞提供

迎接歲末年終的聚會時光，「拿坡里披薩．炸雞」自即日起至12月30日期間暖，推出「6塊烤雞＋3隻青花椒翅」大集合優惠，內含有2隻雞腿、2隻雞翅與2塊腿排，再送3隻青花椒翅，原價585元，快閃價269元，現省316元。迎接2026年到來，1月2日至2月4日，「6塊烤雞＋3隻山賊翅」飽足組合，原價585元，優惠價269元，三商美食APP會員領券再享優惠價259元。

為降輕民眾在年末聚餐的罪惡感，線上營養師平台Cofit跨界攜手「法大炸雞」，自1月18日至2月20日期間，凡至法大炸雞門市消費滿399元，即可獲得「Cofit大餐救援體驗盒」1份。

Cofit大餐救援體驗盒內含有Cofit「大餐救援包升級版」，標榜選用9大專利成分，並通過 HACCP 與 ISO22000 認證的工廠製造，採透明膠囊設計，可涵蓋飲食負擔調整、消化順暢、代謝支持與含維生素C、E具抗氧化需求，作為現代人聚餐後的營養補給。

Cofit跨界攜手「法大炸雞」，推出消費滿送「Cofit大餐救援體驗盒」活動。記者陳睿中／攝影
Cofit跨界攜手「法大炸雞」,推出消費滿送「Cofit大餐救援體驗盒」活動。記者陳睿中／攝影

