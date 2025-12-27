快買不起！好市多人氣商品漲幅高達66% 內行曝「撿便宜」時機

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，有好一陣子沒去逛好市多，近期去賣場發現「星巴克咖啡豆」竟飆漲到999元，讓他直呼「居然變這麼貴」。貼文一出後，有會員透露，之前最便宜僅599元，現在999元，漲幅高達66.8%。

這名網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」貼出一張照片，發現商品內容為「星巴克黃金烘焙綜合咖啡豆」，一包1.13公斤，售價999元，讓他驚呼「有好一陣子沒去買，想不到咖啡居然變這麼貴！」。

貼文一出後，不少網友都表示「漲不停耶，2個月前看已經要800多，現在竟然快1000了」、「從599元漲到999元，漲幅好驚人」、「哇！真的越來越貴」、「咖啡已經漲價到我快喝不起了」、「咖啡豆漲得很誇張，現在都不買了」、「國際咖啡豆漲很兇」、「現在是全球都在漲，不是只有好市多喔」、「咖啡豆和巧克力都會越來越貴吧？」。

此外，也有內行網友分享，這款「星巴克黃金烘焙綜合咖啡豆」將於明年1月5日至18日限時特價，原價999元，特價799元，想省荷包的民眾，可以晚點再入手。

