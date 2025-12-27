快買不起！好市多人氣商品漲幅高達66% 內行曝「撿便宜」時機
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，有好一陣子沒去逛好市多，近期去賣場發現「星巴克咖啡豆」竟飆漲到999元，讓他直呼「居然變這麼貴」。貼文一出後，有會員透露，之前最便宜僅599元，現在999元，漲幅高達66.8%。
⭐2025總回顧
這名網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」貼出一張照片，發現商品內容為「星巴克黃金烘焙綜合咖啡豆」，一包1.13公斤，售價999元，讓他驚呼「有好一陣子沒去買，想不到咖啡居然變這麼貴！」。
貼文一出後，不少網友都表示「漲不停耶，2個月前看已經要800多，現在竟然快1000了」、「從599元漲到999元，漲幅好驚人」、「哇！真的越來越貴」、「咖啡已經漲價到我快喝不起了」、「咖啡豆漲得很誇張，現在都不買了」、「國際咖啡豆漲很兇」、「現在是全球都在漲，不是只有好市多喔」、「咖啡豆和巧克力都會越來越貴吧？」。
此外，也有內行網友分享，這款「星巴克黃金烘焙綜合咖啡豆」將於明年1月5日至18日限時特價，原價999元，特價799元，想省荷包的民眾，可以晚點再入手。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言