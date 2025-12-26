快訊

桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、通過1認證、5人共用每月54元

全黑拉布拉多「相思病發作」褪色變熊貓狗 獸醫檢查結果讓全家人看傻眼

量販業尾牙數位戰升級！全聯禮卡分級折扣上線、家樂福拚點數折上折

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「全聯禮卡採購網」線上訂購、彈性轉贈一次到位。 全聯/提供
「全聯禮卡採購網」線上訂購、彈性轉贈一次到位。 全聯/提供

年終尾牙採購旺季將至，量販業者搶商機的戰場已從實體門市延伸至線上與會員經營。全聯與家樂福今年不約而同加碼布局數位通路，但策略路徑各有側重；全聯推出「禮卡採購網」，鎖定企業客戶打造一站式電子禮卡採購平台，強化送禮的即時性與轉贈彈性。家樂福則著力於會員點數與支付回饋的整合運用，透過多重回饋機制放大「折上折」效益，吸引消費者在年終檔期集中消費。

⭐2025總回顧

全聯表示，因應企業尾牙與年終獎勵多為分批、跨時點採購的實際需求，「全聯禮卡採購網」在設計上不僅提供線上即時下單與電子轉贈功能，也導入更具彈性的折扣計算方式。企業購買電子禮卡可依單筆金額享有對應優惠，若未達門檻，亦可納入年度累積計算，只要全年採購總額達到指定級距，即可啟動折抵，讓企業不必一次下足金額，也能享有與大單相同的優惠條件。全聯指出，透過單筆折扣與年度累積並行的機制，降低企業送禮的決策門檻，提升尾牙與年終送禮的彈性與效率。

全聯也同步啟動線上消費動能。「全電商」尾牙祭於年底開跑，搭配滿額現折與點數回饋方案，並於元旦推出單日加碼優惠，藉此放大年終採購力道。商品涵蓋家電、3C、遊戲主機與專櫃保養品，透過組合包與價格策略，吸引消費者集中於線上完成採買，成為實體通路之外的重要補充。

家樂福在尾牙檔期採取的數位策略，核心在於放大會員點數與支付工具的整合效益。透過聯名卡回饋、OPENPOINT點數倍數贈送，以及滿額送電子折價券等機制，形成多層次的折抵結構，降低家電與3C商品的實際入手門檻。家樂福表示，藉由點數可直接折抵商品金額的設計，引導會員將累積的點數回流至高單價品項，不僅刺激單筆消費金額提升，也強化會員黏著度與回購動能。

全聯 消費 尾牙

延伸閱讀

尾牙家電戰開打！量販雙雄家樂福、全聯提前卡位 今年企業採購明顯升溫

量販三雄出招 攻千億商機

家樂福要改名了！統一終止與法國家樂福品牌授權 明年中起更換招牌名稱

冬至湯圓創意新品吸睛 全聯超萌DINOTAENG聯名獨賣 家樂福點數10倍送

相關新聞

量販業尾牙數位戰升級！全聯禮卡分級折扣上線、家樂福拚點數折上折

年終尾牙採購旺季將至，量販業者搶商機的戰場已從實體門市延伸至線上與會員經營。全聯與家樂福今年不約而同加碼布局數位通路，但...

年度最優惠 17項商品「買1送1」！DUSKIN首度跨界「吉伊卡哇」

家用清潔產品在農曆年前進入最大銷售潮。來自日本的清潔專家DUSKIN樂清服務（後稱DUSKIN樂清）即日起至2026年2...

整理包／麥當勞、星巴克都有！歲末錢錢放大術 超商、速食、手搖飲優惠一次掌握

為迎接耶誕節與跨年，超商、速食店與飲料店紛紛推出限時優惠，讓你在歲末年終與親朋好友聚會之際，也能顧好自己的錢包。 《聯合新聞網》統整了各家超商、速食店與飲料店的優惠，讓你一次掌握，除了買一送一外，買餐點還有機會抽中東京雙人來回機票。

STAYREAL PARK登陸LaLaport台中 耶誕主題戶外室內雙場域免費入場

STAYREAL PARK在LaLaport台中登場，以「遇見公園」為主題，打造出結合巨型藝術裝置、互動展區與冬季氛圍的...

九份金瓜石要這樣玩 搭965線送177「瑞芳觀光巴士」線一段票

新北市九份、金瓜石被列為國內外遊客必去的旅遊景點，為鼓勵旅客使用公共運輸，臺北客運「965台灣好行九份金瓜石線」與177...

高鐵少年優惠專案指定車次「最高5折」周五凌晨0時開搶

為鼓勵學生寒假出遊多搭乘大眾運輸，高鐵公司將「少年優惠專案」實施日期擴大到寒假期間，從2026年1月24日至2月23日止...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。