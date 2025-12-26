量販業尾牙數位戰升級！全聯禮卡分級折扣上線、家樂福拚點數折上折

年終尾牙採購旺季將至，量販業者搶商機的戰場已從實體門市延伸至線上與會員經營。全聯與家樂福今年不約而同加碼布局數位通路，但策略路徑各有側重；全聯推出「禮卡採購網」，鎖定企業客戶打造一站式電子禮卡採購平台，強化送禮的即時性與轉贈彈性。家樂福則著力於會員點數與支付回饋的整合運用，透過多重回饋機制放大「折上折」效益，吸引消費者在年終檔期集中消費。

全聯表示，因應企業尾牙與年終獎勵多為分批、跨時點採購的實際需求，「全聯禮卡採購網」在設計上不僅提供線上即時下單與電子轉贈功能，也導入更具彈性的折扣計算方式。企業購買電子禮卡可依單筆金額享有對應優惠，若未達門檻，亦可納入年度累積計算，只要全年採購總額達到指定級距，即可啟動折抵，讓企業不必一次下足金額，也能享有與大單相同的優惠條件。全聯指出，透過單筆折扣與年度累積並行的機制，降低企業送禮的決策門檻，提升尾牙與年終送禮的彈性與效率。

全聯也同步啟動線上消費動能。「全電商」尾牙祭於年底開跑，搭配滿額現折與點數回饋方案，並於元旦推出單日加碼優惠，藉此放大年終採購力道。商品涵蓋家電、3C、遊戲主機與專櫃保養品，透過組合包與價格策略，吸引消費者集中於線上完成採買，成為實體通路之外的重要補充。

家樂福在尾牙檔期採取的數位策略，核心在於放大會員點數與支付工具的整合效益。透過聯名卡回饋、OPENPOINT點數倍數贈送，以及滿額送電子折價券等機制，形成多層次的折抵結構，降低家電與3C商品的實際入手門檻。家樂福表示，藉由點數可直接折抵商品金額的設計，引導會員將累積的點數回流至高單價品項，不僅刺激單筆消費金額提升，也強化會員黏著度與回購動能。

