快訊

蓋到3樓就停工！大安區爛尾樓法拍流標 專家：恐打6折才有人接

半導體風雲／台積防羅唯仁竊密 製程騰籠換鳥、更改代號

UNIQLO羽絨外套降到3千以下 他驚：往年2月中才有這種價格

聽新聞
0:00 / 0:00

年度最優惠 17項商品「買1送1」！DUSKIN首度跨界「吉伊卡哇」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
DUSKIN各式高效清潔商品頗受民眾喜愛。圖/DUSKIN提供
DUSKIN各式高效清潔商品頗受民眾喜愛。圖/DUSKIN提供

家用清潔產品在農曆年前進入最大銷售潮。來自日本的清潔專家DUSKIN樂清服務（後稱DUSKIN樂清）即日起至2026年2月17日啟動年度最優惠檔期，於全台超過7千多家7-ELEVEN門市（門市貨架、門市預購、i划算等）陸續推出各種優惠活動，將DUSKIN樂清最熱賣的明星商品，包括各式掃除工具、洗衣精、清潔劑及消毒用品等共17項，祭出指定品項「買1送1」優惠（價低者折）。業者預計將帶動DUSKIN樂清年度清潔用品業績成長至少2成。

⭐2025總回顧

此外，為了吸引更多民眾購買，DUSKIN樂清首度與日本知名人氣角色「吉伊卡哇」合作，這也是吉伊卡哇首次與家用清潔劑合作，雙方經過多次共同討論，特別挑選人氣角色：吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠等明星肖像，用於包括「MAX！瞬效系列」(售價159元）—解垢（水垢清潔劑）、霉除（速效除霉劑）、浴潔（浴廁清潔劑）、亮廚（廚房清潔劑）共4款商品。

根據7-ELEVEN銷售觀察，抗菌菜瓜布最受歡迎，一年銷售超過10萬個，今年洗劑則以瞬效系列（750g）洗劑成長最高，其中，解垢水垢清潔劑、霉除速效除霉劑最受青睞，而高CP值的大容量4L高效系列也吸引價格敏感度高、或小吃店家就近至7-ELEVEN購買，客層多元。

DUSKIN樂清表示，除全台7-ELEVEN的通路，也針對不同通路的屬性與目標客群、精選明星商品，進駐藥妝通路康是美及主打有機與健康訴求的連鎖品牌聖德科斯進行販售。

吉伊卡哇加入陣容。圖/DUSKIN提供
吉伊卡哇加入陣容。圖/DUSKIN提供
今年瞬效系列洗劑—霉除速效除霉劑最受青睞。圖/DUSKIN提供
今年瞬效系列洗劑—霉除速效除霉劑最受青睞。圖/DUSKIN提供
DUSKIN年度最大檔優惠活動，於全台7-ELEVEN、康是美、聖德科斯展開。圖/DUSKIN提供
DUSKIN年度最大檔優惠活動，於全台7-ELEVEN、康是美、聖德科斯展開。圖/DUSKIN提供

吉伊卡哇 日本 水垢

延伸閱讀

人氣收入銳減！林襄被爆與經紀人因「帳務問題」鬧僵　慘遭冷凍

家中5個超容易忽略清潔的小地方 善用技巧讓年末大掃除更輕鬆

都把洗衣槽拆解清洗了怎還有臭味？專家揭「真正元凶」和去除方法

「讓家裡物品增加」反而更乾淨整齊！她揭50歲後須調整的收納重點

相關新聞

年度最優惠 17項商品「買1送1」！DUSKIN首度跨界「吉伊卡哇」

家用清潔產品在農曆年前進入最大銷售潮。來自日本的清潔專家DUSKIN樂清服務（後稱DUSKIN樂清）即日起至2026年2...

整理包／麥當勞、星巴克都有！歲末錢錢放大術 超商、速食、手搖飲優惠一次掌握

為迎接耶誕節與跨年，超商、速食店與飲料店紛紛推出限時優惠，讓你在歲末年終與親朋好友聚會之際，也能顧好自己的錢包。 《聯合新聞網》統整了各家超商、速食店與飲料店的優惠，讓你一次掌握，除了買一送一外，買餐點還有機會抽中東京雙人來回機票。

STAYREAL PARK登陸LaLaport台中 耶誕主題戶外室內雙場域免費入場

STAYREAL PARK在LaLaport台中登場，以「遇見公園」為主題，打造出結合巨型藝術裝置、互動展區與冬季氛圍的...

九份金瓜石要這樣玩 搭965線送177「瑞芳觀光巴士」線一段票

新北市九份、金瓜石被列為國內外遊客必去的旅遊景點，為鼓勵旅客使用公共運輸，臺北客運「965台灣好行九份金瓜石線」與177...

高鐵少年優惠專案指定車次「最高5折」周五凌晨0時開搶

為鼓勵學生寒假出遊多搭乘大眾運輸，高鐵公司將「少年優惠專案」實施日期擴大到寒假期間，從2026年1月24日至2月23日止...

歡慶40周年大雪山入園優惠 民眾半票、設籍台中市10元優待

大雪山國家森林遊樂區成立40周年推優惠入園，明天起至12月31日，限時入園優惠措施，假日全票原價200元，一般民眾可享半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。