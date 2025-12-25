年度最優惠 17項商品「買1送1」！DUSKIN首度跨界「吉伊卡哇」
家用清潔產品在農曆年前進入最大銷售潮。來自日本的清潔專家DUSKIN樂清服務（後稱DUSKIN樂清）即日起至2026年2月17日啟動年度最優惠檔期，於全台超過7千多家7-ELEVEN門市（門市貨架、門市預購、i划算等）陸續推出各種優惠活動，將DUSKIN樂清最熱賣的明星商品，包括各式掃除工具、洗衣精、清潔劑及消毒用品等共17項，祭出指定品項「買1送1」優惠（價低者折）。業者預計將帶動DUSKIN樂清年度清潔用品業績成長至少2成。
此外，為了吸引更多民眾購買，DUSKIN樂清首度與日本知名人氣角色「吉伊卡哇」合作，這也是吉伊卡哇首次與家用清潔劑合作，雙方經過多次共同討論，特別挑選人氣角色：吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠等明星肖像，用於包括「MAX！瞬效系列」(售價159元）—解垢（水垢清潔劑）、霉除（速效除霉劑）、浴潔（浴廁清潔劑）、亮廚（廚房清潔劑）共4款商品。
根據7-ELEVEN銷售觀察，抗菌菜瓜布最受歡迎，一年銷售超過10萬個，今年洗劑則以瞬效系列（750g）洗劑成長最高，其中，解垢水垢清潔劑、霉除速效除霉劑最受青睞，而高CP值的大容量4L高效系列也吸引價格敏感度高、或小吃店家就近至7-ELEVEN購買，客層多元。
DUSKIN樂清表示，除全台7-ELEVEN的通路，也針對不同通路的屬性與目標客群、精選明星商品，進駐藥妝通路康是美及主打有機與健康訴求的連鎖品牌聖德科斯進行販售。
