整理包／麥當勞、星巴克都有！歲末錢錢放大術 超商、速食、手搖飲優惠一次掌握

為迎接耶誕節與跨年，超商、速食店與飲料店紛紛推出限時優惠，讓你在歲末年終與親朋好友聚會之際，也能顧好自己的錢包。

《聯合新聞網》統整了各家超商、速食店與飲料店的優惠，讓你一次掌握，除了買一送一外，買餐點還有機會抽中東京雙人來回機票。

文章目錄 超商

速食餐飲

手搖飲、咖啡店





7-ELEVEN

．好時經典可可／香草焦糖瑪奇朵／黃金榛果太妃／咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍奶茶6杯300元、大杯燕麥拿鐵6杯290元、香鑽水果茶6杯280元（即日起至12/24）。

．大杯燕麥拿鐵2杯99元、鹿兒島濃焙茶拿鐵／黃金榛果太妃風味拿鐵／香草焦糖風味瑪奇朵／精品香椰厚拿鐵／梔子花青茶第2杯10元、黑金燒仙草2杯120元（即日起至12/28）。

．大杯濃萃美式／大杯濃萃拿鐵／青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶12杯480元、紅茶拿鐵／好時可可／香草焦糖瑪奇朵／太妃榛果／濃抹茶／濃焙茶熱飲12杯520元、西西里風檸檬咖啡系列12杯670元、小葉奶茶／梔子花奶青12杯480元（即日起至12/31）。

全家

．特大杯經典美式／特大杯經典拿鐵，2杯特價89元；大杯經典冰磚拿鐵，2杯特價99元；大杯焙茶拿鐵，第2杯10元，2杯特價75元（即日起至12/28）。

．多款商品買一送一：崇德發德國原裝進口黑麥汁、天然水2.2L、牧場直送4.0牛奶雪糕、農心辛拉麵袋麵、Gery厚醬起司蘇打餅，以及Fami!ce Fami奶昔、黑炫咖啡酷繽沙、黑炫牛奶酷繽沙（即日起至12/28）。

圖／截自全家App

萊爾富

．多款商品買一送一：農心安城湯麵、農心辛拉麵辣白醬風味、UCC無糖黑咖啡、杜老爺抹茶紅豆QQ雪糕、Gery後醬起司蘇打餅、浪味仙田園蔬菜口味（即日起至12/28）。





．App週年慶推出「High翻聖誕翻出新品優惠」（12/14-12/30）、「新年迎滿福刮出好運堡滿足」（12/31-2026/1/6），天天都有機會獲得超值優惠折扣券。

．App「M Point點數兌換優惠」，使用點數以5折兌換人氣單品、指定套餐75折（即日起至2026/1/6）。

．即日起至12/30，App週年慶單點薯餅／中杯飲品／焦糖奶茶／金選那堤買一送一；買指定超值全餐送4塊麥克雞塊／麥香魚／麥香雞／吉事漢堡／2塊勁辣雞翅；歡樂送限定單筆滿250元送中薯；手機點餐限定單筆滿100元送小杯玉米湯。

．「蕈菇滿福全系列」回歸，即日起至2026/2/22推出早餐「好運雙人餐組」，最低65折起。

麥當勞「蕈菇滿福系列」限時回歸。圖／麥當勞提供

肯德基

．聖誕首爾巨大桶套餐，內含雪花乳酪脆雞、經典咔啦脆雞、奇巧可可流心蛋撻、黃金超蝦塊、鱈魚圈圈、草莓奶油比司吉等副食。即日起至12/29，外送購買2桶，並於結帳時輸入優惠碼「FREED」，即可再免費獲得「原味蛋撻」1盒。

．即日起至2026/1/1，雞撻雙享桶6塊金黃炸雞+6顆酥脆蛋塔，優惠價399元（原價708元）。

．即日起至2026/1/31，使用優惠代號「15945」，即可享有「蛋塔買3送1」，優惠價108元。

．即日起至2026/6/30「天天買5送5」活動，輸入代碼「15932」，購買5塊青花椒香麻脆雞，免費送4顆原味蛋撻、1杯無糖綠茶，優惠價390元。

．PK雙饗卡App遊戲闖關活動，每贏一次中獎機率就提升，最大獎就是iPhone 17；還有機會獲得聖誕限定「雪花乳酪脆雞個人餐」，優惠價189元（原價249元），包含雪花乳酪脆雞、飲料和鱈魚圈圈。天天登入App再送「鱈魚圈圈買一送一」（59元）、獨享雙雞餐（139元）、就要吃堡餐（149元）等超值優惠券。

．預訂快取指定歡聚分享餐，加1元送4塊上校雞塊；多組優惠代碼享多人分享餐折扣。

摩斯

．獨享餐吉士漢堡、烤雞起司堡、大麥燒肉珍珠堡三選一，配新品月亮薯條、圈圈蝦餅、大杯紅茶，優惠價199元（原價225元）。

．全新「貝果系列」早餐推出，出示優惠券，「培根雞蛋貝果」、「蕃茄吉士蛋貝果」、「火腿歐姆蛋貝果」三選一配大杯冰紅茶，優惠價79元（原價90元）。

．同價位飲品買一送一：香吉士蘇打、香吉士蒟蒻冰茶、冰橙咖啡、可樂、雪碧等，最低35元起；咖啡加10元多1杯：大杯摩斯咖啡、耶加雪菲或經典奶茶。

．MOS Order App跨店取，壽喜燒雙牛珍珠堡雙套餐（4塊雞塊、方塊薯餅、紅茶）優惠價378元，平均一組189元；早餐貝果系列買三組送一組；即日起至31日，「薑燒珍珠堡＋大杯冰紅茶」兩套優惠價168元、「黃金塔塔鱈魚堡＋大杯冰紅茶」兩套只要158元。

漢堡王

．聖誕跨年三人盛宴，內含皇家華堡、勁濃安格斯牛肉堡、曉華堡、雞薯條、小薯、可樂，優惠價399元（原價399元），優惠價從即日起至2026/1/5。

．重磅培根雙層牛肉堡套餐，優惠價229元（原價326元），隨餐送限量公仔，送完為止。

．法式芥末豬排堡買一送一，雙堡104元、雙份套餐更是只要149元數量有限，售完為止。

．加一元多一件：4塊雞塊（56元）、小包辣薯球（50元）、小包洋蔥圈（50元）、小包薯條（50元）、中杯飲料（39元）。

必勝客

．聖誕跨年大套餐，內含嫩牛大蝦起司大比薩+外帶大比薩/外送小比薩+副食六選一+飲料二選一，優惠價1049元起；黑鑽松露火山餐，含嫩牛大蝦起司大比薩（綁定黑鑽松露火山餅皮）+大比薩+副食四選一+飲料三選一，優惠價999元起。訂購以上兩套餐抽東京雙人來回機票。

．輸入優惠碼「94555」外帶大比薩9種口味半價、優惠碼「94666」16種口味6折；優惠碼「94700」外送全系列比薩7折；輸入「15696」，以89元購得一份個人鬆厚披薩搭配一份指定副食或飲料三選一；優惠碼「15596」，以122 享有一個9吋鬆厚小披薩（五選一）外加兩款副食或飲料的套餐。

．App專屬優惠，聖誕超級大餐內含嫩牛大蝦起司大比薩（綁定黑鑽松露火山餅皮）+ 聖誕花圈黃金雞比薩+德國豬腳海陸盛宴拼盤+飲料二選一，優惠價1588元起；聖誕跨年狂歡餐，含3個大比薩+1份指定副食+巧克力QQ球5顆，優惠價1088元。

．App輸入優惠碼「93015」，指定口味3個大比薩，優惠價888元。

必勝客「聖誕花圈黃金雞比薩」，交織出經典聖誕配色。圖／必勝客提供

達美樂

．聖誕節限定「一擲High狂歡盒」，包含3款全新口味披薩及副食，盒子還可以變身為骰子，並提供36種互動玩法，特惠價1399元。

．外帶輸入優惠代碼「352749」，3個大比薩優惠價799元，其中1個可以免費升級火山；外帶輸入優惠代碼「770779」，比薩買大送大再送可樂。

拿坡里

．新品口味招牌牛丼披薩、五重起司派對披薩及金賞烏魚子披薩，內用與外帶皆「買大送大」，特惠價490元（即日起至2026/1/7）

．結合電影《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》推出四款聯名套餐，凡購買任一套餐，即贈送限量的海綿寶寶木漿海綿一個。





．外送平台foodpanda，推出薄荷風味摩卡、太妃核果風味那堤、焦糖奶香星享那堤第2杯半價。

．芒果火龍果檸檬星沁爽和芒果火龍果椰奶星沁爽特大杯，優惠價110元到（即日起至2026/1/13）。

85度C

．購買指定長條蛋（招牌拿破崙、法式草莓捲、慢熟千層蛋糕、黑芝麻乳酪蛋糕捲）任選2條特價359元

．85度C麵包坊全品項麵包第2件半價，不限同品項價低折扣。

CoCo

．冬至限定「小湯圓奶茶」L兩杯，特惠價99元（即日起至12/31）。

．外送平台Uber Eats點「四季春青茶L、3Q奶茶L」買一送一（即日起至2026/1/7）。

．外送平台foodpanda，推出大杯日焙珍珠奶茶、西西里手搗檸檬美式、紅柚香檸美式，與職人美式14oz買一送一（即日起至2026/1/7）。

可不可熟成紅茶

．即日起至2026/1/1，任選指定奶茶+單品茶享組合優惠價，99元優惠組（奶茶 – 半熟烏龍厚乳、熟成榛果歐蕾、胭脂歐蕾；單品茶 – 熟成紅茶、半熟烏龍、胭脂紅茶、麗春紅茶）與88元優惠組（奶茶 – 白玉奶茶、熟成歐蕾、胭脂奶茶；單品茶 – 熟成紅茶、半熟烏龍、胭脂紅茶、麗春紅茶）。

．外送平台Uber Eats點購「榖奈輕纖茶、穀奈冷露、榖奈歐蕾」同品項買一送一，每筆訂單每款飲品最多買5送5，全品項滿399元折60元。

圖／截自可不可熟成紅茶粉專

麻古茶坊

．外送平台Uber Eats，推出大杯「粉粿金萱」買一送一，再加碼送「雙杯保冷袋」1個，數量有限，送完為止。

五桐號

．即日起於門市單筆消費滿150元，送女團i-dle成員葉舒華代言的香氛品牌「KLOWER PANDOR」限量聯名「1360茶韻之時」隨身小香1份，數量有限，贈完為止。

康青龍

．於「龍來訂」線上系統點餐，購買任一新品系列，即享第2杯折20元（即日起至12/29）。

．12/30起至2026/1/18於「龍來訂」購買任一新品系列，可獲得「小Ｑ加料券」1張。

COMEBUY

．購買任1杯指定的「沖繩黑糖系列」飲品，即可獲得霓淨思「外泌體肌因面膜」1片，全台限量10萬片，送完為止（即日起至2026/1/15）。

日出茶太

．每週三購買2杯大杯無糖純茶，送1杯玉露春芽（即日起至12月31日）。

翰林茶館

．每週三購買大杯無糖指定茶飲買一送一，品項包括翰林綠茶／香檳紅茶／清香烏龍茶／翡翠綠茶／碳燒鐵觀音（即日起至12月31日）。

鮮茶道

．外送平台Uber Eats上點購「聖塔路嘿可可、嫩芽茉莉輕乳茶」同品項買一送一（即日起至12月29日）。

