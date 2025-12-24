STAYREAL PARK登陸LaLaport台中 耶誕主題戶外室內雙場域免費入場

STAYREAL PARK在LaLaport台中登場，以「遇見公園」為主題，打造出結合巨型藝術裝置、互動展區與冬季氛圍的沉浸式體驗。除了重現經典場景，這次特別將IP結合耶誕節慶與城市風景，特別以戶外＋室內雙場域形式進駐，推出多個主題藝術裝置與限定活動，即日起至即日起至1月6日全區免費對外開放。

STAYREAL PARK戶外展區：巨型胡蘿蔔耶誕大道裝置

南館戶外廣場有9米高耶誕版MOJO CARROT（魔魔胡胡胡蘿蔔）藝術裝置現身南館戶外廣場，身旁還有小胡蘿蔔化身的雪人與耶誕樹相伴，還有可愛的賽車兔兔奔馳在飄雪的賽道上，走進廣場立刻感受冬日節慶氛圍。

STAYREAL PARK室內展區：免費入場的主題驚喜

在商場館內展區則有棒球兔兔和蔔蔔捕手陪你轟出紅不讓、還有投打體驗區與棒球樂高區、耶誕主題的純真兔兔變身牆、摩托車兔兔穿梭食字路口等主題裝置，從可愛趣味到沉浸式體驗，都藏著STAYREAL的創意巧思。

STAYREAL PARK台中站限定商品

STAYREAL這次特別準備台中站的專屬新品與好禮，有PARK紀念門票、創意透卡以及主題紀念章可蒐集，還有展場限定的「強棒紅不讓台中限定T組」以及「勝投王牌台中限定厚棉T組」。

集結台中知名的城市景點的「STAYREAL愛Taichung紀念車牌」以及「STAYREAL愛Taichung紀念車牌冰箱貼」；以拍立得造型呈現台中在地經典地標的「四季Taichung拍立得金屬磁貼」，展區也有大型編織購物袋、主題徽章以及丹寧托特包等限定滿額贈活動。

STAYREAL PARK台中戶外展區：賽車兔兔奔馳賽道上。圖／STAYREAL提供 STAYREAL PARK台中室內展區：4米高的棒球兔兔與蔔蔔捕手初登場。圖／STAYREAL提供 STAYREAL PARK台中室內展區：純真兔兔變身牆。圖／STAYREAL提供 STAYREAL PARK台中限定商品：強棒紅不讓台中限定T。圖／STAYREAL提供 STAYREAL PARK台中限定商品：勝投王牌台中限定厚棉T。圖／STAYREAL提供 STAYREAL PARK台中，消費滿499元贈送「潮流XXL大編織袋」一個。圖／STAYREAL提供 STAYREAL PARK台中，單筆消費滿1,999元即贈「強棒紅不讓台中限定徽章」一枚。圖／STAYREAL提供 STAYREAL PARK台中，單筆消費滿4,999元即贈「PLAN A未來有你丹寧斜背包」一個。圖／STAYREAL提供

