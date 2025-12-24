STAYREAL PARK登陸LaLaport台中 耶誕主題戶外室內雙場域免費入場
STAYREAL PARK在LaLaport台中登場，以「遇見公園」為主題，打造出結合巨型藝術裝置、互動展區與冬季氛圍的沉浸式體驗。除了重現經典場景，這次特別將IP結合耶誕節慶與城市風景，特別以戶外＋室內雙場域形式進駐，推出多個主題藝術裝置與限定活動，即日起至即日起至1月6日全區免費對外開放。
⭐2025總回顧
STAYREAL PARK戶外展區：巨型胡蘿蔔耶誕大道裝置
南館戶外廣場有9米高耶誕版MOJO CARROT（魔魔胡胡胡蘿蔔）藝術裝置現身南館戶外廣場，身旁還有小胡蘿蔔化身的雪人與耶誕樹相伴，還有可愛的賽車兔兔奔馳在飄雪的賽道上，走進廣場立刻感受冬日節慶氛圍。
STAYREAL PARK室內展區：免費入場的主題驚喜
在商場館內展區則有棒球兔兔和蔔蔔捕手陪你轟出紅不讓、還有投打體驗區與棒球樂高區、耶誕主題的純真兔兔變身牆、摩托車兔兔穿梭食字路口等主題裝置，從可愛趣味到沉浸式體驗，都藏著STAYREAL的創意巧思。
STAYREAL PARK台中站限定商品
STAYREAL這次特別準備台中站的專屬新品與好禮，有PARK紀念門票、創意透卡以及主題紀念章可蒐集，還有展場限定的「強棒紅不讓台中限定T組」以及「勝投王牌台中限定厚棉T組」。
集結台中知名的城市景點的「STAYREAL愛Taichung紀念車牌」以及「STAYREAL愛Taichung紀念車牌冰箱貼」；以拍立得造型呈現台中在地經典地標的「四季Taichung拍立得金屬磁貼」，展區也有大型編織購物袋、主題徽章以及丹寧托特包等限定滿額贈活動。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言