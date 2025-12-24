快訊

STAYREAL PARK登陸LaLaport台中 耶誕主題戶外室內雙場域免費入場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
STAYREAL PARK台中戶外展區：巨型9公尺胡蘿蔔耶誕大道裝置。圖／STAYREAL提供
STAYREAL PARK台中戶外展區：巨型9公尺胡蘿蔔耶誕大道裝置。圖／STAYREAL提供

STAYREAL PARK在LaLaport台中登場，以「遇見公園」為主題，打造出結合巨型藝術裝置、互動展區與冬季氛圍的沉浸式體驗。除了重現經典場景，這次特別將IP結合耶誕節慶與城市風景，特別以戶外＋室內雙場域形式進駐，推出多個主題藝術裝置與限定活動，即日起至即日起至1月6日全區免費對外開放。

STAYREAL PARK戶外展區：巨型胡蘿蔔耶誕大道裝置

南館戶外廣場有9米高耶誕版MOJO CARROT（魔魔胡胡胡蘿蔔）藝術裝置現身南館戶外廣場，身旁還有小胡蘿蔔化身的雪人與耶誕樹相伴，還有可愛的賽車兔兔奔馳在飄雪的賽道上，走進廣場立刻感受冬日節慶氛圍。

STAYREAL PARK室內展區：免費入場的主題驚喜

在商場館內展區則有棒球兔兔和蔔蔔捕手陪你轟出紅不讓、還有投打體驗區與棒球樂高區、耶誕主題的純真兔兔變身牆、摩托車兔兔穿梭食字路口等主題裝置，從可愛趣味到沉浸式體驗，都藏著STAYREAL的創意巧思。

STAYREAL PARK台中站限定商品

STAYREAL這次特別準備台中站的專屬新品與好禮，有PARK紀念門票、創意透卡以及主題紀念章可蒐集，還有展場限定的「強棒紅不讓台中限定T組」以及「勝投王牌台中限定厚棉T組」。

集結台中知名的城市景點的「STAYREAL愛Taichung紀念車牌」以及「STAYREAL愛Taichung紀念車牌冰箱貼」；以拍立得造型呈現台中在地經典地標的「四季Taichung拍立得金屬磁貼」，展區也有大型編織購物袋、主題徽章以及丹寧托特包等限定滿額贈活動。

STAYREAL PARK台中戶外展區：賽車兔兔奔馳賽道上。圖／STAYREAL提供
STAYREAL PARK台中戶外展區：賽車兔兔奔馳賽道上。圖／STAYREAL提供
STAYREAL PARK台中室內展區：4米高的棒球兔兔與蔔蔔捕手初登場。圖／STAYREAL提供
STAYREAL PARK台中室內展區：4米高的棒球兔兔與蔔蔔捕手初登場。圖／STAYREAL提供
STAYREAL PARK台中室內展區：純真兔兔變身牆。圖／STAYREAL提供
STAYREAL PARK台中室內展區：純真兔兔變身牆。圖／STAYREAL提供
STAYREAL PARK台中限定商品：強棒紅不讓台中限定T。圖／STAYREAL提供
STAYREAL PARK台中限定商品：強棒紅不讓台中限定T。圖／STAYREAL提供
STAYREAL PARK台中限定商品：勝投王牌台中限定厚棉T。圖／STAYREAL提供
STAYREAL PARK台中限定商品：勝投王牌台中限定厚棉T。圖／STAYREAL提供
STAYREAL PARK台中，消費滿499元贈送「潮流XXL大編織袋」一個。圖／STAYREAL提供
STAYREAL PARK台中，消費滿499元贈送「潮流XXL大編織袋」一個。圖／STAYREAL提供
STAYREAL PARK台中，單筆消費滿1,999元即贈「強棒紅不讓台中限定徽章」一枚。圖／STAYREAL提供
STAYREAL PARK台中，單筆消費滿1,999元即贈「強棒紅不讓台中限定徽章」一枚。圖／STAYREAL提供
STAYREAL PARK台中，單筆消費滿4,999元即贈「PLAN A未來有你丹寧斜背包」一個。圖／STAYREAL提供
STAYREAL PARK台中，單筆消費滿4,999元即贈「PLAN A未來有你丹寧斜背包」一個。圖／STAYREAL提供

兔兔 冰箱 LaLaport

