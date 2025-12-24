九份金瓜石要這樣玩 搭965線送177「瑞芳觀光巴士」線一段票

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
臺北客運「965台灣好行九份金瓜石線」與177瑞芳觀光公車合作，旅客搭乘965再轉177線，就可享有一段票免費。圖／臺北客運提供
新北市九份金瓜石被列為國內外遊客必去的旅遊景點，為鼓勵旅客使用公共運輸，臺北客運「965台灣好行九份金瓜石線」與177瑞芳觀光公車合作，旅客搭乘965再轉177線，就可享有一段票免費，並從明年1月1日起試辦3個月。臺北客運董事長李建文表示，透過此方案讓旅客也能在冬天感受東北角旅遊風情。

⭐2025總回顧

據北部區域運輸發展研究中心研究顯示，177瑞芳觀光巴士路線具高觀光吸引力與服務潛力，經電子票證分析，路線存在明顯載客不均問題，部分熱門班次在水湳洞到黃金博物館區間乘車人數較多，車內較擁擠，建議177線導入預約系統，臺北客運則推出預約座位服務。

為提升整體運能，吸引旅客跨線轉乘，李建文表示，為讓旅客可一站式安排遊程，從台北出發到瑞芳，透過路線轉乘，可深入到瑞芳深澳鐵道自行車、水豚君岩、水湳洞陰陽海、十三層遺址、黃金瀑布遊玩，因此提出搭「965台灣好行九份金瓜石線」送「177線一段票」試辦計畫。

李博文表示，從新北市區出發旅客，可由捷運府中站、板橋公車站、萬華車站、捷運西門站、捷運北門站上車搭乘臺北客運965「台灣好行-九份金瓜石」線，並於「區民廣場」下車轉搭177線公車。965線去程票不限搭乘班次，旅客可自行選擇搭乘，177線為預約班次，旅客需選擇欲搭乘的班次，並於預約的發車時間點搭乘。

新北市政府交通局局長鍾鳴時說，177線發車班距為每日固定10班次，採2段票收費，以水湳洞當分段點，此次提供「965+177」加值套票方式，提供旅客事先預訂服務，臺北客運將視乘客預約人數機動加開班次。

新北市九份被許多旅遊網站列為國內外遊客必去的旅遊景點。圖／本報資料畫面
