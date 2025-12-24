高鐵寒假推「少年優惠專案」 搭乘指定車次五折起、26日起開放購票
為鼓勵年輕學子們利用寒假搭乘高鐵旅遊，台灣高鐵公司將「少年優惠專案」實施日期擴大到寒假期間，自2026年1月24日至2月23日期間，凡12歲至18歲少年搭乘高鐵指定車次即可享5折、75折或88折優惠。專案車票將自12月26日凌晨零時起，按訂位開放時程購票。
⭐2025總回顧
台灣高鐵「少年優惠專案」過去已在暑假期間實施多年，2026年擴大到寒假期間，目的即希望學生們利用假期搭高鐵輕鬆出遊！「少年優惠專案」之各指定車次車票，除透過網路訂票系統訂位與付款外，亦可透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App、全國超過一萬家合作之便利商店及各車站售票窗口，一次輕鬆完成訂位、付款及取票，歡迎多加利用。（詳細資訊，請參考活動網頁）
台灣高鐵公司特別提醒，旅客購買「少年優惠專案」車票，乘車時請務必攜帶附有照片及出生年月日之有效身分證件正本（如身分證或健保卡）以備查驗，以免影響優惠權益。
此外，亦持續推動「校外教學團體」專案，於2026年元旦至2月28日(疏運期除外)，除學校團體，另開放高中及以下之「政府立案之公私立短期補習班」適用，凡11人（含）以上之學生團體搭乘指定車次，國/高中生可享標準車廂對號座全額票價75折、小學生可享全額票價4折，同行師長也能享75折優惠（每11位中至多可含2位帶隊老師，以此類推）。歡迎學校師生把握時機，安排充實又精彩的寒假旅程，一同開啟充實又精采的2026年。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言