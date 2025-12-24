高鐵少年優惠專案指定車次「最高5折」周五凌晨0時開搶

為鼓勵學生寒假出遊多搭乘大眾運輸，高鐵公司將「少年優惠專案」實施日期擴大到寒假期間，從2026年1月24日至2月23日止，12至18歲少年搭乘高鐵指定車次，即可享5折、75折或88折優惠，專案車票將自12月26日（周五）凌晨0時按訂位開放訂票。

高鐵「少年優惠專案」過去已在暑假期間實施多年，2026年擴大到寒假期間，目的即希望學生們利用假期搭高鐵輕鬆出遊。

「少年優惠專案」的各指定車次車票，除透過網路訂票系統訂位與付款外，也可透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App、全國超過一萬家合作的便利商店及各車站售票窗口，完成訂位、付款及取票。

高鐵公司提醒，旅客購買「少年優惠專案」車票，乘車時請務必攜帶附有照片及出生年月日的有效身分證件正本（如身分證或健保卡）以備查驗，以免影響優惠權益。

此外，高鐵也持續推動「校外教學團體」專案，於2026年1月1日至2月28日（疏運期除外），除學校團體，另開放高中及以下的「政府立案之公私立短期補習班」適用。

凡11人（含）以上的學生團體搭乘指定車次，國／高中生可享標準車廂對號座全額票價75折、小學生可享全額票價4折，同行師長也能享75折優惠（每11位中至多可含2位帶隊老師，以此類推）。

