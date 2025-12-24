歡慶40周年大雪山入園優惠 民眾半票、設籍台中市10元優待
大雪山國家森林遊樂區成立40周年推優惠入園，明天起至12月31日，限時入園優惠措施，假日全票原價200元，一般民眾可享半票入園，設籍台中市民眾可享10元優待票，入園欣賞大雪山歲末的楓紅與雲海美景。
林業及自然保育署台中分署表示，大雪山國家森林遊樂區自民國74年成立，40年來持續守護山林生態、優化遊憩服務，打造兼顧保育與休閒的優質森林場域。園區內有完善的森林步道與解說設施，也透過專業經營提升住宿與餐飲品質，讓遊客能在四季更迭中，深度體驗山林的不同風貌。
每年深秋至初冬，大雪山進入最受矚目的賞楓季節，氣溫下降與日夜溫差擴大，園區內楓葉逐漸轉紅，層層渲染山谷，形成壯麗的紅葉景觀；晴朗清晨常可欣賞雲海翻湧於山巒之間。
大雪山也以豐富多樣的鳥類生態聞名國內外，四季皆可觀察到多樣珍稀鳥種，台中分署為讓更多民眾共享40周年的喜悅與山林之美，明天起至12月31日期間推出限時優惠措施，一般民眾入園可享半票優惠；設籍台中市之市民出示身分證或駕照，可享10元優待票入園。
