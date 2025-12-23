好市多1款「兒童玩具」3折出清！一票人滅火：低消2台才能玩

美式賣場好市多（Costco）因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多看到一款「兒童電動碰碰車」，原價6799元，竟下殺到1997元，讓她直接搬一盒回家。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多看到一款「兒童電動碰碰車」正在出清，從原價6799元，下殺到1997元，讓她直呼太划算，雖然家裡沒那麼大空間，但還是忍不住放進購物車。

貼文一出後，不少網友都表示「好適合我兒子…我兒子騎娃娃車都到處撞的」、「但凡猶豫一秒都是對這個價格的不尊重」、「撞壞的東西價值會遠超過1997元」、「沒意外妳會一直被這台撞」、「看那個包裝膠帶應該退貨好幾次了」、「便宜不是它的問題，是你沒有空間可以玩它」、「出清！然後家裡玩撞撞樂被樓下鄰居投訴」。

不過，有不少網友認為，碰碰車要2台以上才能玩，回應「只有一台，那那台車妳買回去要跟誰玩碰碰車呢？」、「剩一台怎麼碰碰車」、「碰碰車不是應該要買2台，才能碰來碰去嗎？」、「低消2台才能碰碰」、「剩最後一台了那你要和誰撞？」、「沒2台碰個毛，去撞牆嗎」、「碰碰車只有一台還叫碰碰車嗎？」。

