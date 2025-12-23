快訊

迎史上最長寒假！台師大邀英日師資授課 開放全台學生、社會人士選讀

美容師電話通知「狗狗洗好了快來接」 全家傻眼：沒送愛犬過去

「沒和家人聯絡」張文媽三年仍匯82萬給他！專家曝3星座父母最容養出啃老兒

好市多1款「兒童玩具」3折出清！一票人滅火：低消2台才能玩

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多。 聯合報系資料照
美式賣場好市多。 聯合報系資料照

美式賣場好市多Costco）因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多看到一款「兒童電動碰碰車」，原價6799元，竟下殺到1997元，讓她直接搬一盒回家。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

⭐2025總回顧

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多看到一款「兒童電動碰碰車」正在出清，從原價6799元，下殺到1997元，讓她直呼太划算，雖然家裡沒那麼大空間，但還是忍不住放進購物車。

貼文一出後，不少網友都表示「好適合我兒子…我兒子騎娃娃車都到處撞的」、「但凡猶豫一秒都是對這個價格的不尊重」、「撞壞的東西價值會遠超過1997元」、「沒意外妳會一直被這台撞」、「看那個包裝膠帶應該退貨好幾次了」、「便宜不是它的問題，是你沒有空間可以玩它」、「出清！然後家裡玩撞撞樂被樓下鄰居投訴」。

不過，有不少網友認為，碰碰車要2台以上才能玩，回應「只有一台，那那台車妳買回去要跟誰玩碰碰車呢？」、「剩一台怎麼碰碰車」、「碰碰車不是應該要買2台，才能碰來碰去嗎？」、「低消2台才能碰碰」、「剩最後一台了那你要和誰撞？」、「沒2台碰個毛，去撞牆嗎」、「碰碰車只有一台還叫碰碰車嗎？」。

好市多 Costco 玩具

延伸閱讀

偷吃再放回去？他買好市多熟食蝦盤拆開傻眼 網揭原因：正常狀況

大人口味！好市多新零食濃郁又酥脆 網大推：直接搬一箱回家

幫公司採購買出心得 她曝「好市多價差」：一次就賺回會員費

好市多開賣韓國藥妝！會員開心掃貨 大讚：縮小版Olive Young

相關新聞

好市多1款「兒童玩具」3折出清！一票人滅火：低消2台才能玩

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多看到一款「兒童電動碰碰車」，原價6799元，竟下殺到1997元，讓她直接搬一盒回家。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

上班族小確幸！好市多咖啡、披薩即起降價、降幅逾二成

美式賣場好市多推出咖啡、披薩降價優惠，上班族、小資族等將受惠。好市多熟食區的咖啡與拿鐵價格22日起將調降10元，分別從原...

好市多開賣韓國藥妝！會員開心掃貨 大讚：縮小版Olive Young

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，近期在好市多賣場發現架上多了很多韓國保養品，讓她大讚「根本像縮小版的Olive Young！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

便宜註定沒好貨？他買淘寶狂踩雷超無奈 內行人曝選擇關鍵

不少人會選擇大陸的電商平台淘寶下單商品來撿便宜，一名網友分享，自己常在淘寶買東西，包括椅子、電腦記憶體、麥克風、單車座椅、登山杖等，但使用後幾乎都有問題，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

達美樂「頂鮭豪牛披薩」現省421元！漢堡王雙層牛肉堡餐現省97元再送公仔

「繼光香香雞」自12月22日起至1月4日，推出限量「聖誕派對餐」，內含有人氣品項香香炸雞(L)、蒜脆杏鮑菇、樂薯(原味)...

義大利人免費吃！必勝客「超級夏威夷」配料大升級 連4天享優惠價

必勝客挑戰義大利人極限，推出全新「超級夏威夷比薩」，除了肉量增加兩倍，並加上熱帶鳳梨淋醬，帶來酸甜清爽的層次感。除了連續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。