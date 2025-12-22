餐飲漲聲不斷 好市多熟食區逆風降價、咖啡降逾兩成 披薩也更便宜
美式賣場好市多再度調整熟食區商品價格，22日起現煮咖啡與拿鐵同步降價，每杯一口氣便宜10元，降價幅度超過兩成。由於咖啡屬於熟食區高頻消費品項，價格調整消息一出，立即引發會員關注。
此次價格調整後，好市多熟食區咖啡由原本每杯39元降至29元，拿鐵則由49元調整為39元，單杯省下10元，換算降幅約20%至25%。好市多熟食區咖啡向來以價格實惠著稱，此次調降後，吸引力再度提升。
除咖啡品項外，好市多也同步微調熟食區披薩價格，原本整片售價300元的披薩，價格下修至299元，雖僅調降1元，但仍顯示賣場對熟食商品售價的動態調整。
對於降價原因，好市多表示，主要是持續檢視商品售價，並依市場與成本機動調整，維持商品的市場競爭力；同時，以回饋會員作為重要且核心的方向。好市多也強調，咖啡與披薩的價格調整並非限時促銷，而是將長期維持。
在外食成本高漲、消費者對價格敏感度提升的情況下，好市多持續從熟食區著手調整售價，被視為強化會員黏著度、回饋核心客群的策略之一。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言