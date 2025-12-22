餐飲漲聲不斷 好市多熟食區逆風降價、咖啡降逾兩成 披薩也更便宜

美式賣場好市多再度調整熟食區商品價格，22日起現煮咖啡與拿鐵同步降價，每杯一口氣便宜10元，降價幅度超過兩成。由於咖啡屬於熟食區高頻消費品項，價格調整消息一出，立即引發會員關注。

此次價格調整後，好市多熟食區咖啡由原本每杯39元降至29元，拿鐵則由49元調整為39元，單杯省下10元，換算降幅約20%至25%。好市多熟食區咖啡向來以價格實惠著稱，此次調降後，吸引力再度提升。

除咖啡品項外，好市多也同步微調熟食區披薩價格，原本整片售價300元的披薩，價格下修至299元，雖僅調降1元，但仍顯示賣場對熟食商品售價的動態調整。

對於降價原因，好市多表示，主要是持續檢視商品售價，並依市場與成本機動調整，維持商品的市場競爭力；同時，以回饋會員作為重要且核心的方向。好市多也強調，咖啡與披薩的價格調整並非限時促銷，而是將長期維持。

在外食成本高漲、消費者對價格敏感度提升的情況下，好市多持續從熟食區著手調整售價，被視為強化會員黏著度、回饋核心客群的策略之一。

