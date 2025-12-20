快訊

便宜註定沒好貨？他買淘寶狂踩雷超無奈 內行人曝選擇關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己常在淘寶買東西，包括椅子、電腦記憶體、麥克風、單車座椅、登山杖等，但使用後幾乎都有問題，讓他相當傻眼。示意圖／Ingimage
一名網友分享，自己常在淘寶買東西，包括椅子、電腦記憶體、麥克風、單車座椅、登山杖等，但使用後幾乎都有問題，讓他相當傻眼。示意圖／Ingimage

不少人會選擇大陸的電商平台淘寶下單商品來撿便宜，一名網友分享，自己常在淘寶買東西，包括椅子、電腦記憶體、麥克風、單車座椅、登山杖等，但使用後幾乎都有問題，讓他相當傻眼。

這名網友在PTT以「淘寶如何避免買到爛貨？」為題，指出自己經常在淘寶購買東西，但商品使用後幾乎都會發生問題，像是椅子只坐1年，腳就歪掉、電腦記憶體DDR4買國際大廠，結果居然是二手貨、麥克風用了半年就陣亡、腳踏車座椅用3個月螺絲就掉出來、義大利品牌登山杖不到1個月底部橡皮就破掉，讓他無奈發問「該如何挑選商品，才能避免踩雷？」。

貼文一出後，不少網友都表示「一分錢一分貨，淘寶除非很確定台灣沒有的或消耗品我才會考慮」、「挑個正常價位的試試看？」、「便宜沒好貨鐵律」、「淘寶好處，一分錢一分貨，要好就買貴的」、「多花點錢買有品牌的東西啊」、「最可靠的品質依據是產品價格，花大錢不一定買得到好貨，貪便宜一定是爛貨」。

此外，也有內行網友回應「評價一定要看，尤其是最低跟最新評價，評價數量低於100的就要小心考慮了」、「品牌，天貓、旗艦店那種比較優質」、「只買有牌的東西或旗艦店」、「只買國際大廠的正品」。

