好市多開賣韓國藥妝！會員開心掃貨 大讚：縮小版Olive Young

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，近期在好市多賣場發現架上多了很多韓國保養品，讓她大讚「根本像縮小版的Olive Young！」。

這名女網友在Dcard以「最近好市多是不是OY化了」為題，指出好市多近期上架很多韓系保養品，價格算下來也相當有感，讓她一口氣買了4樣，包括主打修護滋潤的U牌髮膜、成分單純的數字牌化妝水、可當睡眠面膜使用的B牌膠原蛋白面膜，以及網路討論度很高、保濕力強的T牌精華液，讓她大讚「根本是小型的Olive Young現場啊！」。

貼文一出後，不少網友都表示「不用去韓國扛真的很讚，又有理由去逛好市多了」、「上次也看到那區，韓貨真的越來越多，特別有比價比蝦皮便宜，真的可以掃貨」、「價格比代購還便宜，當然如果是自己去韓國扛還是比較便宜」、「哇！要去買一波了」、「又多了一個去好市多掃貨的理由」。

此外，也有部分網友分享產品使用回饋，回應「買過1&4，髮膜個人感受有點無感，T牌精華液還不錯又不黏，但在韓國買還是比較便宜」、「我覺得B牌的面膜沒有想像中驚豔，反而棉片還不錯！是QQ的質地」、「第一個髮膜我也有用過也是普普」、「我覺得T牌精華液在夏天用很可以，但是冬天會不夠力耶」、「我有買2&4，因為之前去韓國的時候有買過這兩樣」。

