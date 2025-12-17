達美樂「頂鮭豪牛披薩」現省421元！漢堡王雙層牛肉堡餐現省97元再送公仔

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
漢堡王推出「重磅培根雙層牛肉堡」套餐優惠方案。圖／漢堡王提供
漢堡王推出「重磅培根雙層牛肉堡」套餐優惠方案。圖／漢堡王提供

「繼光香香雞」自12月22日起至1月4日，推出限量「聖誕派對餐」，內含有人氣品項香香炸雞(L)、蒜脆杏鮑菇、樂薯(原味)、阿根廷魷魚(M)，每組售價399元。另外活動期間凡購買聖誕派對餐或單筆消費滿150元加價79元，即可獲得限量「迷你招牌磁鐵燈箱」，燈箱結合品牌LOGO與咕咕雞公仔形象，呈現咕咕雞被捕獲到的「捕雞到」諧音哏，展現幽默搞笑氛圍，限量3,000個。

漢堡王自12月19日起，推出「重磅培根雙層牛肉堡餐」優惠方案，原價326元，優惠價229元，現省97元。內容除了包括重磅培根雙層牛肉堡、薯條飲料外，還包括獨家限量公仔，僅限臨櫃購買。

針對聖誕聚會，12月23日前，凡至達美樂LINE官方帳號並輸入密語「頂鮭豪牛199」，即可享「頂鮭豪牛雙饗小披薩」優惠價199元，原價620元，現省421元。

繼光香香雞推出限量「迷你招牌磁鐵燈箱」。圖／繼光香香雞提供
繼光香香雞推出限量「迷你招牌磁鐵燈箱」。圖／繼光香香雞提供
繼光香香雞推出「聖誕派對餐」，每套399元。圖／繼光香香雞提供
繼光香香雞推出「聖誕派對餐」，每套399元。圖／繼光香香雞提供

義大利人免費吃！必勝客「超級夏威夷」配料大升級 連4天享優惠價

必勝客挑戰義大利人極限，推出全新「超級夏威夷比薩」，除了肉量增加兩倍，並加上熱帶鳳梨淋醬，帶來酸甜清爽的層次感。除了連續...

限時73折！長榮航空聖誕飛行迎新年優惠 桃園-香港來回3123元

聖誕節將至，長榮航空即日起至明年1月5日止推出「2025長榮航空聖誕飛行迎新年」優惠活動，購買從台灣出發的指定航線機票，...

不信OP點數能繳帳單…「嗶」一下真能折抵 小七店員也驚奇

你知道7-11的OPENPOINT點數也可以折抵水電費嗎？一名網友發文，稱他去7-11繳水費時，想用OPENPOINT點數折抵費用，店員疑惑地反問他是否可以，經過嘗試後驚奇地發現竟然真的能成功折抵，像是發現「寶藏」一樣。7-11也在官網指出，OPENPOINT不僅可以折抵水電費，連綜所稅、營業稅或牌照稅等都可以折抵。

百元爽嗑1披薩+2副餐！必勝客「這代碼」太划算 網友搶訂餐排到馬路上

「雙12」才剛過，近日連鎖披薩店必勝客一個優惠代碼在網路上突然爆紅，原價538的餐點竟然只要122元，吸引大批網友搶訂餐，還有網友還在Threads上分享必勝客店外大排長龍的景象。

6碗只花200元！日本一蘭拉麵買1送5貼心優惠 點餐秘訣曝光

不少家長帶孩子外出用餐時，不是在結帳時有「怎麼這麼貴」的感覺，就是會擔心小孩吃不完。人數一多，餐費自然水漲船高。根據日媒Financial Field報導，社群平台上流傳著一張「6碗一蘭拉麵只花980日圓」（約台幣197元）的照片，也讓不少家庭注意到一蘭其實有「免費兒童拉麵」的好康優惠。

