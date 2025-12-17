達美樂「頂鮭豪牛披薩」現省421元！漢堡王雙層牛肉堡餐現省97元再送公仔

不少家長帶孩子外出用餐時，不是在結帳時有「怎麼這麼貴」的感覺，就是會擔心小孩吃不完。人數一多，餐費自然水漲船高。根據日媒Financial Field報導，社群平台上流傳著一張「6碗一蘭拉麵只花980日圓」（約台幣197元）的照片，也讓不少家庭注意到一蘭其實有「免費兒童拉麵」的好康優惠。

2025-12-15 13:19