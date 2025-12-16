義大利人免費吃！必勝客「超級夏威夷」配料大升級 連4天享優惠價

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客推出升級版「超級夏威夷」，使用雙倍肉量與特製熱帶鳳梨淋醬。圖／必勝客提供
必勝客推出升級版「超級夏威夷」，使用雙倍肉量與特製熱帶鳳梨淋醬。圖／必勝客提供

必勝客挑戰義大利人極限，推出全新「超級夏威夷比薩」，除了肉量增加兩倍，並加上熱帶鳳梨淋醬，帶來酸甜清爽的層次感。除了連續4天享外帶優惠價之外，活動期間凡「義大利人」憑護照至門市，即可免費兌換一顆「超級夏威夷大比薩」，全台限量500份。

「夏威夷比薩」為必勝客的招牌商品，也是30多年來在台灣最暢銷的口味之一。全新升級的「超級夏威夷」比起「夏威夷比薩」有著雙倍肉量，使用經典火腿、炙烤培根與午餐肉等三種肉品疊加口感，另外不僅保留代表性的鳳梨切片，還加上特製熱帶鳳梨淋醬，帶來更突出的鳳梨酸甜香氣。

「超級夏威夷比薩」自即日起正式登場，12月19日前外帶單點大比薩新品限時優惠價299元、大比薩外帶買大送大 / 外送買大送小690元起、小比薩460元起、個人比薩115元起。另外12月22日前，義大利人憑護照至必勝客門市即可免費兌換「超級夏威夷大比薩」（限鬆厚餅皮），全台限量500份。另外「夏威夷比薩」持續銷售中。

必勝客 義大利 夏威夷 鳳梨

