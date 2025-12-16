限時73折！長榮航空聖誕飛行迎新年優惠 桃園-香港來回3123元

聖誕節將至，長榮航空即日起至明年1月5日止推出「2025長榮航空聖誕飛行迎新年」優惠活動，購買從台灣出發的指定航線機票，最低優惠73折起，桃園-香港來回未稅優惠價只要3123元起；另外桃園-米蘭航線明年1月16日起改為天天飛航，來回未稅優惠價2萬6099元起。

「2025長榮航空聖誕飛行迎新年」優惠活動即日起至2026月1月5日晚間11時59分止，針對深受台灣旅客喜愛的東北亞航線，桃園-神戶來回未稅優惠價最低7857元起，即日起由每周由2班增為3班。

桃園-大阪來回未稅優惠價8924元起；桃園-東京來回未稅優惠價9317元起；桃園-香港來回未稅優惠價3123元起，無論是冬季滑雪、跨年小旅行，都能以更划算的價格出發。

歐洲航線部分，桃園-米蘭航線將自2026年1月16日起增為天天飛航，來回未稅優惠價2萬6099元起；桃園-維也納推出來回未稅優惠價2萬3571元起。

東南亞與美國航線也同步推出限時好康，桃園-宿霧來回未稅優惠價4278元起；桃園-峇里島來回未稅優惠價1萬476元起；美國航線提供桃園-西雅圖來回含稅優惠價2萬4289元起，若搭乘桃園-洛杉磯BR06或桃園-舊金山BR08航班，旅客還可延伸前往美國多個城市，享受更多元的連程優惠。

長榮航空表示，為提供旅客更便利的一站式服務，長榮航空也攜手多家指定旅行社，推出多樣化的精彩自由行產品，讓旅客可輕鬆一次訂好機票與住宿，省去繁瑣的規畫時間。

