百元爽嗑1披薩+2副餐！必勝客「這代碼」太划算 網友搶訂餐排到馬路上
「雙12」才剛過，近日連鎖披薩店必勝客一個優惠代碼在網路上突然爆紅，原價538的餐點竟然只要122元，吸引大批網友搶訂餐，還有網友還在Threads上分享必勝客店外大排長龍的景象。
有網友在Threads上分享，有個必勝客代碼真的是太划算了，9吋小披薩加上2個副餐只要122元，他這個月已經狂點好幾組，並提醒大家這個優惠碼只到12月22日，要大家把握時間。這則貼文短短一天已經有110萬次瀏覽，不過這名網友原本把優惠代碼誤植為「15696 」，後來在底下留言更正為正確的代碼「15596」。
根據必勝客官網顯示，輸入「15596」代碼，外帶1個9吋鬆厚小披薩(5選1)：彩蔬鮮菇/香濃蒜香海鮮/雙層美式臘腸/日式照燒雞/四小福，再加上3片蒜香起司軟法/脆糖扁可頌/1瓶飛想檸檬紅茶300ml(3選1)，以及5顆巧克力QQ球/1份薯金幣(小)/1罐330cc可樂/1杯玉米濃湯(4選1)，總共只要122元(最高價值538元)。
優惠訊息從Threads飄散出去後，有網友昨天(15日)分享了一間必勝客店外大排長龍的景象，底下網友則表示：「122之亂」、「好棒的活動」、「脆(Threads)真的很厲害，11/12就開始的活動感覺沒什麼人知道，然後現在大家都知道了，然後活動日期還是到22號而已」、「我也去排了，122超香欸」。
有網友則透露：「台東不用排」、「App提早預定，免排隊」、「感覺會提早結束活動…今晚吃了覺得划算，想預訂明後天的都說沒材料了…」、「最好不要給我提早撤優惠，我六日要狂吃」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言