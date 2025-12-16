百元爽嗑1披薩+2副餐！必勝客「這代碼」太划算 網友搶訂餐排到馬路上

「雙12」才剛過，近日連鎖披薩店必勝客一個優惠代碼在網路上突然爆紅，原價538的餐點竟然只要122元，吸引大批網友搶訂餐，還有網友還在Threads上分享必勝客店外大排長龍的景象。

有網友在Threads上分享，有個必勝客代碼真的是太划算了，9吋小披薩加上2個副餐只要122元，他這個月已經狂點好幾組，並提醒大家這個優惠碼只到12月22日，要大家把握時間。這則貼文短短一天已經有110萬次瀏覽，不過這名網友原本把優惠代碼誤植為「15696 」，後來在底下留言更正為正確的代碼「15596」。

根據必勝客官網顯示，輸入「15596」代碼，外帶1個9吋鬆厚小披薩(5選1)：彩蔬鮮菇/香濃蒜香海鮮/雙層美式臘腸/日式照燒雞/四小福，再加上3片蒜香起司軟法/脆糖扁可頌/1瓶飛想檸檬紅茶300ml(3選1)，以及5顆巧克力QQ球/1份薯金幣(小)/1罐330cc可樂/1杯玉米濃湯(4選1)，總共只要122元(最高價值538元)。

優惠訊息從Threads飄散出去後，有網友昨天(15日)分享了一間必勝客店外大排長龍的景象，底下網友則表示：「122之亂」、「好棒的活動」、「脆(Threads)真的很厲害，11/12就開始的活動感覺沒什麼人知道，然後現在大家都知道了，然後活動日期還是到22號而已」、「我也去排了，122超香欸」。

有網友則透露：「台東不用排」、「App提早預定，免排隊」、「感覺會提早結束活動…今晚吃了覺得划算，想預訂明後天的都說沒材料了…」、「最好不要給我提早撤優惠，我六日要狂吃」。

商品推薦