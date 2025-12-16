不信OP點數能繳帳單…「嗶」一下真能折抵 小七店員也驚奇

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友用OPENPOINT點數折抵帳單，連店員都感到驚奇。 圖／7-ELEVEN提供
你知道7-11OPENPOINT點數也可以折抵帳單嗎？一名網友發文，稱他去7-11繳水費時，想用OPENPOINT點數折抵費用，店員疑惑是否可行，嘗試後驚奇地發現竟然真的能成功折抵，像是發現「寶藏」一樣。7-11也在官網指出，OPENPOINT不僅可以繳水電費，連綜所稅、營業稅或牌照稅等都可以折抵。

一名網友在Threads發文，他去7-11打算繳水費，跟店員說要用OPENPOINT點數全部折抵掉，店員流露出疑惑的神情，還反問「可以用OPENPOINT點數折抵？」，原PO立刻給出肯定的答案。

原PO描述，即便不太相信，店員還是試了一試，刷了一下他折抵點數的畫面，「嗶」的一聲，真的刷過了，店員面露驚奇的表情，像是發現寶藏一樣，對著收銀機呢喃道：「哇，原來點數可以這樣用」，讓原PO直呼「好可愛的反應」。

此文一出，不少做過超商的店員也表示，由於工作忙碌，有些服務店員其實不知道，「身為不到三個月的小七店員，對於小七幾百種學不完的眉眉角角，只能謝謝客人的耐心教導」、「7-11員工也都不知道水電費可以刷手機載具」、「之前做過小七，有時候連店長都不知道有這類活動，大多都是記當下的檔期活動」。

也有網友分享能用點數折抵的項目，「還可以繳地方稅」、「不少種類貨到付款，也能點數折抵」、「7-11有不少繳費項目，能用iCASH 2.0或iCASH Pay支付」。

事實上，7-11官網已有說明，OPENPOINT點數不只可繳停車費、水電費、瓦斯費、電信費、勞健保費、罰單，連綜所得稅、營業稅、牌照稅、房屋稅等稅務也可折抵，還有代售雙北垃圾袋、郵票及EC取貨付款。但也提醒民眾，EC取貨付款在門市使用點數折抵後，如果後續於網購平台進行退貨，將不會退還。

相關新聞

你知道7-11的OPENPOINT點數也可以折抵水電費嗎？一名網友發文，稱他去7-11繳水費時，想用OPENPOINT點數折抵費用，店員疑惑地反問他是否可以，經過嘗試後驚奇地發現竟然真的能成功折抵，像是發現「寶藏」一樣。7-11也在官網指出，OPENPOINT不僅可以折抵水電費，連綜所稅、營業稅或牌照稅等都可以折抵。

百元爽嗑1披薩+2副餐！必勝客「這代碼」太划算 網友搶訂餐排到馬路上

「雙12」才剛過，近日連鎖披薩店必勝客一個優惠代碼在網路上突然爆紅，原價538的餐點竟然只要122元，吸引大批網友搶訂餐，還有網友還在Threads上分享必勝客店外大排長龍的景象。

6碗只花200元！日本一蘭拉麵買1送5貼心優惠 點餐秘訣曝光

不少家長帶孩子外出用餐時，不是在結帳時有「怎麼這麼貴」的感覺，就是會擔心小孩吃不完。人數一多，餐費自然水漲船高。根據日媒Financial Field報導，社群平台上流傳著一張「6碗一蘭拉麵只花980日圓」（約台幣197元）的照片，也讓不少家庭注意到一蘭其實有「免費兒童拉麵」的好康優惠。

好市多1款耳機限時下殺！戶外運動族狂推：夜跑必備

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現一款「骨傳導耳機」，覺得經常跑步或騎自行車的人，應該很適合。貼文一出後，引起不少戶外運動族熱烈討論。

全聯限時特價「高級進口水果」！婆媽大讚：好吃又便宜

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在全聯發現一款進口水果正在特價，兩盒只要359元，讓他立刻拍照上網發問「好吃嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多販賣部價格牌「79-15」藏玄機！內行人大讚：很高招

一名網友分享，近日到好市多消費時，在販賣部發現商品正在做促銷，但價格牌卻列出「79－15＝64」的算式，讓他相當好奇「為何不直接寫折後價格就好？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

