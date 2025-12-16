不信OP點數能繳帳單…「嗶」一下真能折抵 小七店員也驚奇

你知道7-11的OPENPOINT點數也可以折抵帳單嗎？一名網友發文，稱他去7-11繳水費時，想用OPENPOINT點數折抵費用，店員疑惑是否可行，嘗試後驚奇地發現竟然真的能成功折抵，像是發現「寶藏」一樣。7-11也在官網指出，OPENPOINT不僅可以繳水電費，連綜所稅、營業稅或牌照稅等都可以折抵。

一名網友在Threads發文，他去7-11打算繳水費，跟店員說要用OPENPOINT點數全部折抵掉，店員流露出疑惑的神情，還反問「可以用OPENPOINT點數折抵？」，原PO立刻給出肯定的答案。

原PO描述，即便不太相信，店員還是試了一試，刷了一下他折抵點數的畫面，「嗶」的一聲，真的刷過了，店員面露驚奇的表情，像是發現寶藏一樣，對著收銀機呢喃道：「哇，原來點數可以這樣用」，讓原PO直呼「好可愛的反應」。

此文一出，不少做過超商的店員也表示，由於工作忙碌，有些服務店員其實不知道，「身為不到三個月的小七店員，對於小七幾百種學不完的眉眉角角，只能謝謝客人的耐心教導」、「7-11員工也都不知道水電費可以刷手機載具」、「之前做過小七，有時候連店長都不知道有這類活動，大多都是記當下的檔期活動」。

也有網友分享能用點數折抵的項目，「還可以繳地方稅」、「不少種類貨到付款，也能點數折抵」、「7-11有不少繳費項目，能用iCASH 2.0或iCASH Pay支付」。

事實上，7-11官網已有說明，OPENPOINT點數不只可繳停車費、水電費、瓦斯費、電信費、勞健保費、罰單，連綜所得稅、營業稅、牌照稅、房屋稅等稅務也可折抵，還有代售雙北垃圾袋、郵票及EC取貨付款。但也提醒民眾，EC取貨付款在門市使用點數折抵後，如果後續於網購平台進行退貨，將不會退還。

