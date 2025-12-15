6碗只花200元！日本一蘭拉麵買1送5貼心優惠 點餐秘訣曝光
不少家長帶孩子外出用餐時，不是在結帳時有「怎麼這麼貴」的感覺，就是會擔心小孩吃不完。人數一多，餐費自然水漲船高。根據日媒「Financial Field」報導，社群平台上流傳著一張「6碗一蘭拉麵只花980日圓」（約台幣197元）的照片，也讓不少家庭注意到一蘭其實有「免費兒童拉麵」的好康優惠。
原來，日本一蘭拉麵提供小學六年級以下孩童「兒童拉麵」的免費服務。一名成人只要至少點一碗拉麵，最多可替5名孩童各兌換1碗免費兒童拉麵，實際結帳只需支付成人那碗的費用。
兒童拉麵的份量為成人拉麵的一半，使用小朋友專用碗盛裝，湯頭與麵條品質與一般拉麵相同，並非簡化版。點餐方式也維持一蘭特色，孩子可自行填寫客製化菜單，但選項僅限是否加蒜、加蔥與是否要叉燒三項。需注意的是，想使用這項免費服務，必須先下載日本一蘭官方App並完成會員註冊，於點餐時出示App內的「兒童拉麵兌換券」才能使用這項服務。若孩子吃不飽，也可自費加麵補足份量。一般加麵為210日圓（約台幣42元），半份麵則為150日圓（約台幣30元）。以一家六口為例，即使再加麵，總花費仍遠低於全部點正常的份量。
這項服務在日本網路上也引發不同聲音。支持者認為，小六以下仍免費實屬少見，對育兒家庭相當友善；也有人指出，高年級孩童食量接近成人，不少家庭仍會選擇直接點一碗普通拉麵。反對的意見則認為，優惠最終仍由其他消費者間接承擔，對單身族群並不公平；也有網友反駁，多子家庭本就存在，不該因此質疑這是「佔便宜」的行為。對外食支出壓力日益沉重的家庭來說，懂得善用官方制度與優惠，也是精打細算的關鍵之一。
事實上，台灣的一蘭拉麵也有相同服務，需先下載官方APP註冊會員，每天都可領兌換券，大人只要點1碗豚骨拉麵，最多可替2名12歲以下兒童兌換免費拉麵。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言