好市多1款耳機限時下殺！戶外運動族狂推：夜跑必備

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現一款「骨傳導耳機」，覺得經常跑步或騎自行車的人，應該很適合。貼文一出後，引起不少戶外運動族熱烈討論。

這名網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」表示，近期開始夜跑，用耳道式耳機容易聽不到後方車子來聲，感覺有點危險。剛好在好市多看到一款「骨傳導耳機」正在特價，便宜快1000元，讓他相當心動，好奇發問「不知實際用起來如何？」。

貼文一出後，不少用過的網友都大推，紛紛表示「夜跑必備！聲音清楚，還能聽得到車聲與環境音」、「跑步完全不用調位置，怎麼跳都不會掉」、「我每天不能沒有它，用四年仍愛用」、「我就是因為夜跑才改用骨傳導耳機，真的有差！以前塞耳式真的很容易掉，用骨傳導才能保持警覺」、「我覺得對女生特別友善，能聽到環境音比較有安全感」。

不過，也有部分網友持相反意見，回應「這牌子的耳機，我壞了三個，一年一個，都說受潮」、「過保後容易故障，不是破音就是一邊聽不到」、「平常音量偏小，開太大太陽穴會不舒服」、「短時間配戴可以，但戴眼鏡或墨鏡時久了會痛」。

好市多 運動

