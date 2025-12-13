全聯限時特價「高級進口水果」！婆媽大讚：好吃又便宜

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在全聯發現一款進口水果正在特價，兩盒只要359元，讓他立刻拍照上網發問「好吃嗎？」。

這名網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」表示，近期在全聯看到一款「韓國麝香葡萄」，單盒450克、售價199元，現在買兩盒特價359元，讓他好奇發問「這款韓國麝香葡萄好吃嗎？不貴耶！」。

貼文一出後，不少網友都表示「好吃，現在很便宜」、「我覺得CP值很高了，如果沒有產地情節，值得嚐嚐」、「有買過，外觀賣相都不錯，但香氣比不上日本的濃郁」、「價格很可以」、「大顆的好」、「如果結帳出來價格沒標錯的話，可以買」、「好吃喔～我買199元」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「如果只愛日本的請pass」、「跟日本的吃起來不是一個東西」、「韓國的麝香外皮都軟軟的，不脆」、「我喜歡脆甜的，這種的我還好」、「沒有日本的甜也不脆，不OK」。

