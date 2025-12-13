快訊

好市多販賣部價格牌「79-15」藏玄機！內行人大讚：很高招

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近日到好市多消費時，在販賣部發現商品正在做促銷，但價格牌卻列出「79－15＝64」的算式，讓他相當好奇「為何不直接寫折後價格就好？」。示意圖，記者魯永明／攝影
一名網友分享，近日到好市多消費時，在販賣部發現商品正在做促銷，但價格牌卻列出「79－15＝64」的算式，讓他相當好奇「為何不直接寫折後價格就好？」。

這名網友在社群平台「Threads」表示，在好市多販賣部看到「特濃雙重巧克力餅乾」商品正在特價，但價格牌上居然是「直式算式」，寫下「79－15＝64」的折扣，讓他滿頭問號，發問「64就64，為什麼還要算式？」。

貼文一出後，不少網友都表示「高招！直觀感受到省了多少錢」、「這就是報價的藝術，若直接寫64元，等特惠活動結束後，回到79元的時候，你會覺得漲價了，但改成79－15，會覺得特惠很划算可以買來吃看看」、「就是在做折扣，只是用比較特別的方式來表達，如果直接寫64元，你不會感受到有做折扣」、「讓你知道正在折扣」。

此外，也有部分網友大讚這款巧克力好吃，回應「不管有沒有特價，這款餅乾很好吃」、「反正很好吃！推薦」、「話說這個好吃，熱熱的還會流心」。

