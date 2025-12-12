高鐵點數快到期怎麼用最划算？ 過來人推「這招」最實在

高鐵串聯台灣南北，讓南來北往的時間和距離都縮短，也成為民眾出遊、洽公的交通工具第一首選。常搭高鐵的人一定都知道，加入會員後可以累積點數，有網友對此好奇大家的點數都怎麼使用？貼文讓不少過來人分享自己的經驗。

原PO在PTT發文表示，因為工作的關係，得常常搭高鐵到其他地區出差，北中南不斷地到處跑，也因此累積了很多高鐵點數。日前他發現高鐵有發通知提醒點數可以兌換東西，但他問了身邊的朋友，卻沒有一個人有換過，對此原PO好奇想問鄉民們都會換什麼物品，或者有沒有比較划算的方式？

貼文引起討論，不少過來人都分享自己兌換的商品，「我的點數不多，都換便利商店飲料」、「我都換咖啡」、「都直接換星巴克，因為高鐵站幾乎都有星巴克，方便」、「我換過漢堡王餐點」；更多人建議折抵車票最划算，「高鐵點數可以不用一定要換東西，下次買高鐵票的時候可以做折抵，不如拿來折抵車票覺得更經濟實惠」、「折抵票價」、「換過鳳梨酥、冰淇淋，或直接折抵票錢」、「折票價最划算」。

高鐵在官網上提醒會員們，2025年度的點數將於12月31日到期，請於有效期限前使用完畢，高鐵也提供多元兌點服務，無論車票、商品、旅遊行程都能使用TGo點數兌換/折抵。

●點數折抵車票票價：可利用T-EX行動購票App 、高鐵網路訂票系統及便利商店購票系統，於購票付款時折抵。詳「高鐵會員紅利點數折抵車票說明」。 ●點數兌換商品：「點數365」網羅超商、咖啡、餐飲點心與休閒生活等知名品牌商品，點數兌換超輕鬆！ ●點數折抵高鐵假期行程：「高鐵假期」網站選擇旅遊產品，點數折抵行程更優惠。 ●點數折抵消費：「T-Shopping 高鐵線上購」點數折抵最高50%，靈活運用更超值！

