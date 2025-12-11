漢堡王「華堡套餐」連3天省62元 Popeyes×傑克丹尼派對餐有限定調酒

連鎖美式速食「Popeyes」今年冬天和「Jack Daniel’s傑克丹尼」攜手，自12月18日起首度跨界推出3款限定派對套餐，並打造限定飲品「JD into Popeyes Spark」，為聖誕派對與新年派對時光，帶來絢爛的用餐體驗。

雙品牌合作推出的「JD into Popeyes Spark」，使用經典的傑克丹尼No.7，搭配上Popeyes檸檬特調可樂調製而成，前調具有檸檬酸量，再迎來威士忌的柔和與可樂的刺激感。除此之外，3款套餐中，「都是腿炸雞2入餐」吃得到都是腿炸雞2入＋肯瓊脆薯M＋私房比司吉＋JD into Popeyes Spark，每份408元；「鬆脆小鮮肉9入雞塊餐」則有小鮮肉雞塊9入＋肯瓊脆薯M＋私房比司吉＋JD into Popeyes Spark，每份418元。另還有「都是腿炸雞6入分享餐」，每套1,088元，包括都是腿炸雞6入＋肯瓊脆薯3份＋JD into Popeyes Spark 3杯。

同樣是美系速食，「漢堡王」迎接雙12與華堡日，自12月12日至12月14日期間，推出限時華堡優惠。「華堡套餐」原價231元，優惠價169元，現省62元，每份內含華堡（原味／辣味）、薯條（小）、飲料（中），讓喜愛華堡的民眾可以輕鬆享用。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Popeyes」和「Jack Daniel’s傑克丹尼」攜手，自跨界推出派對套餐與限定飲品「JD into Popeyes Spark」。圖／Popeyes提供

