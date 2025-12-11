快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華信航空12月推出「2025萬元放大術」折扣碼活動，包括金門、澎湖、及花蓮、台東國內航線，週週搶限量折扣。華信提供
為響應政府普發現金一萬元政策，華信航空12月推出「2025萬元放大術」折扣碼活動，每逢周五09:00-23:59推出不同主題航線折扣碼，旅客每周五可至華信航空APP搶購機票特惠價，包括金門、澎湖、及花蓮、台東國內航線，周周搶限量折扣，華信航空將民眾手中的萬元現金放大，以更超值優惠的方式，帶您玩GO台灣之美。

華信航空董事長陳大鈞表示，「 2025萬元放大術」折扣碼活動，每周三預告當周主題航線，在每周五活動當天於華信航空APP通路輸入折扣碼，即可同時享有來回程機票折抵。旅客可至華信官網/APP及FB/IG參考相關活動說明，數量有限、先搶先賺，敬請把握2025年底最超值的優惠。

趕快利用普發金，搭配華信航空推出的萬元放大術，輕鬆規劃花東與離島小旅行吧。華信航空北、中、高都有班機直飛金門，旅客可搭乘華信航空班機到金門觀賞冬季候鳥，再享受一份熱騰騰的金門經典小吃；冬季澎湖海鮮正肥美，歡迎旅客搭乘華信航空直飛班機到澎湖，享受當地海鮮美食；冷冷冬天更是泡湯的好時節，旅客可搭機到花東，感受東台灣純淨美景及泡湯，讓身心得到徹底的放鬆。

華信航空推出「2025萬元放大術」折扣碼活動 12月週週搶限量 搭華信最划算。華信提供
