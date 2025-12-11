快訊

拚見車率 北北桃YouBike「友愛接力」 助調度車輛送騎乘券

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
YouBike。本報資料照片
YouBike。本報資料照片

YouBike已成為生活日常，民眾最怕遇到站內無車或是站內滿車無處停情況。北北桃三市明元旦推出「YouBike 2.0友愛接力」試辦計畫，會員只要從無位場站借出YouBike2.0自行車，或將2.0自行車歸還至無車場站，即可獲得每次5元的騎乘券，10分鐘內最多可獲得2次獎勵，讓下一位使用者更容易借到車、停得到車。

交通局簡任技正吳政諺表示，新北市平日通勤尖峰時段，捷運站周邊的熱門YouBike場站，常有瞬間大量借還，除已督促微笑單車公司加強車輛調度之外，也希望透過獎勵機制讓民眾在使用 YouBike同時，也能協助緩解熱門場站「借不到車、還不到車」的情形。

吳政諺說，北北桃明年元旦至6月30日同步推出試辦計畫，YouBike會員無須額外登錄，均具有參加資格，只要從無位場站（官方App站點圖示為紅色)借出2.0自行車，或將2.0自行車歸還至無車場站(官方App站點圖示為橘色)，均可獲得5元電子騎乘券。

凡在北北桃3市跨站還車，以第1筆獎勵成立的還車時間起計算，一個會員帳號10分鐘內最多可獲得2次獎勵，另外，從滿站無位場站借出2.0E電輔車，因也算留一個空位給下一位使用者停放，也提供5元電子騎乘券。

電子騎乘券在當日完成還車後，系統於晚間11時59分結算，將在隔日早上7點前發送至會員帳號，會員可登入YouBike 微笑單車官方APP「騎乘券管理」查詢。

後續騎乘YouBike時，先扣除相關優惠如1200都會通定期票、2.0前30分鐘免費優惠等後，仍需自付款項時，即啟用騎乘券折抵機制，折抵時將從即將到期之騎乘券開始抵用。

交通局提醒，想參加友愛接力的市民朋友，出門可先打開 YouBike官方App查看場站車輛狀態，多走幾步路至滿站借車、或將車輛還至空站，不僅可獲得騎乘券獎勵，更為下一位使用者留下便利，讓友善共享的文化在北北桃遍地傳遞。

