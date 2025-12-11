聽新聞
解決尖峰借還車失衡！YouBike祭出有這條件就送5元乘車券
為了提升YouBike在尖峰時段部分場站車輛失衡的情形，北北桃三市從2026年1月1日起，共同試辦YouBike2.0「友愛接力」獎勵計畫，只要在尖峰期間，在無站可還的地點借車、無車可借的站還車，即可獲得5元騎車券。
北市交通局表示，在推行前30分鐘免費及擴增計畫後，調度人力從2024年1月的226人，增加至2025年11月底的362人，調度貨車由38輛提升至53輛，每日調度次數從2萬2513人次成長至3萬3678人次，但是通勤尖峰仍可能出現大量且短暫失衡狀況。
微笑單車發言人林苑毓說明，試辦計畫從2026年1月1日到6月30日，該計畫參考各國推出獎勵機制，YouBike會員只要在無位可還的站點租借YouBike2.0，或是無車可借的站點歸還YouBike2.0，即可獲得5元騎乘券。
她說，系統內將以會員第一筆獎勵成立的還車時間點起算，10分鐘內最多可以提供2次、亦即10元。至於YouBike2.0E，因為留一個空位給下一位使用者停放，也比照2.0提供5元騎乘券，每日會在凌晨11時59分結算。
林苑毓試算，若有一位民眾騎乘40分鐘YouBike2.0，前30分鐘免費，10分鐘為10元，若有一張乘車券，系統會直接結算，因此只要花5元。而乘車券會自動發送會員帳號，有效期限為90天，不會限制每次單筆使用數。
