現省321！拿坡里「8塊烤雞」199元 必勝客「聖誕花圈比薩」重新回歸
年末將至，「拿坡里披薩．炸雞」針對聚會需求，推出多款優惠方案，並且攜手「海綿寶寶電影版：尋寶大冒險」推出限量聯名活動。即日起至12月19日期間，「8塊烤雞」原價520元，內用與外帶優惠價199元；「3塊炸雞」原價195元，內用與外帶優惠價105元。
同時拿坡里推出3款新品口味，包括有「招牌牛丼披薩」、「濃起司五重派對」、「金賞烏魚子披薩」。同時3款皆列入「買大送大」活動，原價2個980元，內用與外帶特惠價490元。活動期間，凡購買4款「海綿寶寶電影版：尋寶大冒險」聯名套餐，即贈「海綿寶寶木漿海綿」1個，贈完為止。4款套餐原價1,250～1,830元，優惠價960～1,340元起。
隨著聖誕節到來，必勝客「聖誕花圈比薩」重新回歸，並全新改版升級為「聖誕花圈黃金雞比薩」。每份鋪滿先炸後烤的燦金香酥雞與番茄，搭配內外雙圈芝心餅皮並嵌入菠菜，交織出金、紅、綠的聖誕經典色彩；搭上煙燻BBQ醬、芝心起司，並於花圈中央擺放酥炸嫩雞球，即日起至12月29日限時販售，外帶買大送大／外送買大送小849元起，單點價429元起。
必勝客也推出「聖誕超級大餐」，內含有聖誕花圈黃金雞比薩、嫩牛大蝦起司大比薩 （黑鑽松露火山餅皮）、德國豬腳海陸盛宴拼盤與1.25L飲料，每套原價2,568元，優惠價1,588元。
