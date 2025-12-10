雙12限定！STUDIO A特賣會Apple認證機最低2.6折起 全台這3家門市開賣

年末換機搶優惠，STUDIO A宣布推出單日限定「2025雙12認證機特賣會」，今年活動規模再擴大，12月12日當天於台北西門、台中彩虹、台北大學3家門市同步舉行，限量推出全台400台Apple認證機，以最低2.6折起的超狂折扣，讓果粉們享受好康。3家門市將在活動當日上午10:30統一發放號碼牌，11時準時開賣，所有特惠機種皆採限量供應，售完為止。

本次認證機特賣會涵蓋iPhone、iPad、Mac、Apple Watch等熱門產品，全數認證機均經過專業檢測，限量供應且無補貨，品項包括iPhone16 Pro Max 512GB下殺17,000元、特價34,900元，Apple Watch Ultra 2直降14,000元、售價13,900元，iPad第10代64GB最低7,500元入手，MacBook Pro 14吋M2 Pro版特價39,900元，Mac mini直降至7,900元，iPhone SE更以4,500元的超低價提供限量購買。此外，凡購買iPhone全系列，還可獲贈Apple原廠保護殼或指定保護貼、鏡頭貼，數量有限送完為止。

更狂的是，特賣會還可同步享「師生教育價」，持學生證或教職員證即可享認證機再9折優惠，每人限購1台。所有認證機均隨附「SA認證主機保固卡」，提供180日保固服務；消費者亦可加價選擇延長保固，iOS裝置加1,500元、Mac系列加2,000元，即可升級為1年完整保固方案，還加送最高市價1,380元的配件組合。

活動期間，持中信LINE Pay卡消費滿12,000元可享LINE POINTS 3%回饋，滿40,000元加碼回饋3%，最高可獲6%回饋。周邊商品同樣提供加購優惠，Apple原廠iPhone保護殼390元起，購機還可加購指定周邊，每件12元加購超高速傳輸線、無線充電盤、車用磁吸支架、充電器等實用小物，各門市依現貨為準。