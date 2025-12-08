身份證中4碼「免費吃三商巧福牛肉麵」 吉豚屋「套餐、炸雞」買1送1

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「三商巧福」推出經典招牌「原汁牛肉麵」與「紅燒排骨飯」超值優惠。圖／三商巧福提供
「三商巧福」推出經典招牌「原汁牛肉麵」與「紅燒排骨飯」超值優惠。圖／三商巧福提供

迎接歲末時刻，「三商巧福」自12月9日至12月17日期間，推出經典招牌「原汁牛肉麵」與「紅燒排骨飯」超值優惠。「原汁牛肉麵」原價175元，特惠價109元；「紅燒排骨飯」原價140元，特惠價109元。除此之外，12月9日活動首日推出限定優惠，身分證字號若含連續數字「3375」，當日至門市消費出示證件即可免費贈送「原汁牛肉麵」1碗。

連鎖日式豬排「吉豚屋」自12月9日至12日，限時4天推出優惠方案，凡於門市內用點購「唐揚雞定食」（售價299元）或「單點唐揚雞」（售價65元），即可享「買1送1」優惠，售完為止。

另外在12月17日至12月30日，吉豚屋也攜手外送平台Uber Eats推出兩款外送組合優惠，均可享「買1送1」。「海陸拼盤組合」可一次品嚐唐揚雞、竹筴魚、腰內豬排及果漾芭芒柳，每份340元：「唐揚雞定食優惠套組」則有唐揚雞定食搭配果漾芭芒柳飲品，每份530元。

連鎖日式豬排「吉豚屋」限時推出指定餐點「買1送1」優惠。圖／吉豚屋提供
連鎖日式豬排「吉豚屋」限時推出指定餐點「買1送1」優惠。圖／吉豚屋提供

