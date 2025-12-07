快訊

周休三日有譜？政府延後回應 上班族揭「代價」：這些日子恐不保

8歲兒霸凌案再延燒！賴瑞隆開記者會哽咽道歉：將安排兒子轉學

聽新聞
0:00 / 0:00

雙12再買一波！全電商AirPods限時12元爆殺 家樂福線上購最高回饋42%

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
年末壓軸購物季，全電商雙12超殺開搶，補貨、送禮、抽獎一次買齊。圖／全聯福利中心提供
年末壓軸購物季，全電商雙12超殺開搶，補貨、送禮、抽獎一次買齊。圖／全聯福利中心提供

年末優惠一檔接一檔，迎接雙12購物潮，全電商家樂福與愛買量販同步祭出滿額折扣、點數回饋與超殺爆品，快把握年末檔期再買一波。

全電商雙12強檔優惠暖身開跑，即日起至12月9日搶先於10:00、18:00指定時段推出滿1,000元享9折優惠，每天限量1,212張，每天還可領取5張超值折價券，供12月10～15日活動期間折抵使用，單筆最高可省3,200元，12月10～15日再祭出20:00～21:59指定時段滿1,000元享8.8折，最高折抵388元，每位會員每日限折抵6次。

雙12當日則迎來全場最高潮，除了滿1,212元現折122元外，從早上8點起每2小時限量發送8.8折券，共8個時段、每波500張，最高可再省500元。點數回饋也同步加碼，12月每週五至週日在全電商使用PX Pay或全支付結帳，折後每滿1,500元送1,000福利點；雙12當天00:00與12:00兩個時段，滿1,212元再送1,212點，年末回饋大方加倍。

最受矚目的「12元爆殺商品」則於12月10～15日每日3時段開搶，從家電、3C到美妝都祭出超低價，包括微波爐、小棕瓶、無線吸塵器、電競桌、AirPods Pro 3、iPad等熱門品項，把握時機拼手速搶購。

家樂福雙12線上購物、線上商城與家速配同步推出多重回饋，最高可達42%。家樂福線上購物祭出滿額10%回饋、指定品牌10%、到店取貨5%與刷中信uniopen聯名卡最高17%等多重組合，同時推出桂格高麗人蔘滋補液買1送1、Brita水壺+濾芯組雙12優惠價2,212元等強檔好康。線上商城再推OPENPOINT回饋，即日起至2026年1月6日單筆滿2,000元送100點，12月8日至12日加碼滿1,212元送120點、滿3,000元送200點。

家速配則祭出即日起至12月12日使用OPENPOINT折抵100點送100元折價券、即日起至12月11日滿1,212元享9折（每日限量50組），周末再享99元免運。實體門市同步加碼，12月9日前購買指定休閒零食每滿199元送OPENPOINT 12點，另有多款新品與獨家零食買1送1。

愛買量販12月10日至12月22日購買指定品牌50吋電視以上(含)且消費滿10,000元就贈送1,100元家電電子抵用券（最高送3,300元），其中三星65吋電視3萬元有找。另外，交換禮物部分旺德藍牙立體聲音響設計復古有趣，只要1,490元，暢銷的山水無限行動KTV只要2,990元。

電商 家樂福 購物

延伸閱讀

搭機其實可以免費索取零食 空服員曝鮮為人知隱藏版福利

家樂福打造「美好蛋生」 目標明年10月全台100%販售非籠飼雞蛋

網紅「詹姆士（呈）」為博流量大鬧家樂福、全聯 法院判決出爐

物流中心大火遺留廢棄物惡臭案 家樂福抗罰勝訴

相關新聞

雙12再買一波！全電商AirPods限時12元爆殺 家樂福線上購最高回饋42%

年末優惠一檔接一檔，迎接雙12購物潮，全電商、家樂福與愛買量販同步祭出滿額折扣、點數回饋與超殺爆品，快把握年末檔期再買一...

200倍奉還！桃園咖啡店消費510元 抽到市府10萬現金大獎

桃園市政府經濟發展局因應中央普發1萬元現金，上月起至年底推出「普發一萬 桃園百倍奉還」活動，只要在桃園消費滿100元上網...

好市多「神級商品」特價中！他曝比官網便宜38% 會員大讚：好用到炸

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期本來想買台灣鹿港製的「台灣第一筷」，後來發現好市多線上購物正在特價，甚至比官網還便宜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

萊爾富推「會員年末慶」系列優惠！官方APP刮好禮　最高有機會獲得500元購物金

年末倒數，萊爾富即日起至2026年1月20日推出「會員年末慶」系列優惠，從萊爾富APP滿額消費來蓋章活動、免費刮刮卡遊戲...

衣服免費送你穿！UNIQLO隱藏好康曝光 網友驚喜：GU也有

日系平價服飾品牌「UNIQLO」在台灣深受許多消費者喜愛，一名網友在Threads上分享，好像很多人不知道UNIQLO每個月都可以登記抽免費商品，貼文曝光之後吸引網友們「好康逗相報」，發現連GU也有類似的免費活動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。