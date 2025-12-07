雙12再買一波！全電商AirPods限時12元爆殺 家樂福線上購最高回饋42%

年末優惠一檔接一檔，迎接雙12購物潮，全電商、家樂福與愛買量販同步祭出滿額折扣、點數回饋與超殺爆品，快把握年末檔期再買一波。

全電商雙12強檔優惠暖身開跑，即日起至12月9日搶先於10:00、18:00指定時段推出滿1,000元享9折優惠，每天限量1,212張，每天還可領取5張超值折價券，供12月10～15日活動期間折抵使用，單筆最高可省3,200元，12月10～15日再祭出20:00～21:59指定時段滿1,000元享8.8折，最高折抵388元，每位會員每日限折抵6次。

雙12當日則迎來全場最高潮，除了滿1,212元現折122元外，從早上8點起每2小時限量發送8.8折券，共8個時段、每波500張，最高可再省500元。點數回饋也同步加碼，12月每週五至週日在全電商使用PX Pay或全支付結帳，折後每滿1,500元送1,000福利點；雙12當天00:00與12:00兩個時段，滿1,212元再送1,212點，年末回饋大方加倍。

最受矚目的「12元爆殺商品」則於12月10～15日每日3時段開搶，從家電、3C到美妝都祭出超低價，包括微波爐、小棕瓶、無線吸塵器、電競桌、AirPods Pro 3、iPad等熱門品項，把握時機拼手速搶購。

家樂福雙12線上購物、線上商城與家速配同步推出多重回饋，最高可達42%。家樂福線上購物祭出滿額10%回饋、指定品牌10%、到店取貨5%與刷中信uniopen聯名卡最高17%等多重組合，同時推出桂格高麗人蔘滋補液買1送1、Brita水壺+濾芯組雙12優惠價2,212元等強檔好康。線上商城再推OPENPOINT回饋，即日起至2026年1月6日單筆滿2,000元送100點，12月8日至12日加碼滿1,212元送120點、滿3,000元送200點。

家速配則祭出即日起至12月12日使用OPENPOINT折抵100點送100元折價券、即日起至12月11日滿1,212元享9折（每日限量50組），周末再享99元免運。實體門市同步加碼，12月9日前購買指定休閒零食每滿199元送OPENPOINT 12點，另有多款新品與獨家零食買1送1。

愛買量販12月10日至12月22日購買指定品牌50吋電視以上(含)且消費滿10,000元就贈送1,100元家電電子抵用券（最高送3,300元），其中三星65吋電視3萬元有找。另外，交換禮物部分旺德藍牙立體聲音響設計復古有趣，只要1,490元，暢銷的山水無限行動KTV只要2,990元。