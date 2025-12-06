200倍奉還！桃園咖啡店消費510元 抽到市府10萬現金大獎

桃園市政府經濟發展局因應中央普發1萬元現金，上月起至年底推出「普發一萬 桃園百倍奉還」活動，只要在桃園消費滿100元上網登錄，即有抽獎資格。經發局長張誠昨啟動電腦系統隨機抽出第二波得獎者，最大獎10萬現金獎由在中壢區知名連鎖咖啡店消費510元的幸運兒獨得，幾乎是200倍奉還。

經發局指出，「普發一萬 桃園百倍奉還」活動啟動後，民眾參與踴躍，從11月12日開放發票登錄至12月4日以來，登錄金額已超過新台幣9億元。抽獎過程延續公平、公正、公開原則，昨天在律師林輝豪見證與全程錄影下，由電腦系統隨機抽出9名現金大獎得主，包含11月的「月月抽10萬」1名、「周周抽5萬」1名以及「天天抽1萬」7名。

其中，最受矚目的11月「月月抽10萬」現金大獎，在中壢區知名連鎖咖啡店消費510元的幸運民眾獨得，不僅呼應活動的百倍奉還，還是翻倍的200倍奉還，令人稱羨。

經發局指出， 除了恭喜此波幸運中獎的民眾外，沒有中獎的民眾也不要氣餒，因為12月將有加碼活動為結合聖誕與跨年歡樂氛圍，市府將原本的百倍奉還升級為「120倍奉還」，特別規畫兩大主題周，分別是12月13日至12月21日的「觀光工廠周」，以及12月20日至12月31日的「商圈周年慶」。

活動期間只要前往官網公告的特約觀光工廠或商圈店家消費，單筆滿100元，除了可參加原本的百倍奉還抽獎外，還有中獎機率很高的「消費滿百抽2000」現金加碼抽活動，獎項超過200個，邀請大家趁著年底佳節來桃園逛商圈、玩工廠，買越多中獎機會就越高，讓來桃園消費的民眾都有中不完的好獎帶回家。

經發局也說明，「普發一萬 桃園百倍奉還」活動將一路持續至12月31日，凡於活動期間登記地址在桃園市的店家消費之有效發票，於明年1月7日前完成登錄，皆有機會將百萬現金帶回家。

所有中獎名單將同步公布於活動官網，活動小組也將寄送中獎通知至會員註冊信箱，請民眾務必先至官網確認中獎資訊，並於規定期限內提交領獎資料與發票正本，以免錯失獲獎資格，同時也呼籲民眾提高警覺，慎防詐騙。詳細活動辦法，可上「普發一萬 桃園百倍奉還」官方網站https://enjoytaoyuan.tycg.gov.tw/index.html