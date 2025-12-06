好市多「神級商品」特價中！他曝比官網便宜38% 會員大讚：好用到炸

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期本來想買台灣鹿港製的「台灣第一筷」，後來發現好市多線上購物正在特價，甚至比官網還便宜，引起眾人騷動。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，台灣鹿港製的「台灣第一筷」真的很好夾，本來趁1111購物節要在官網買，後來發現好市多線上購物的價格，比官網還要便宜很多，讓他直呼「還好沒下手，現在可以在好市多線上買了」。

根據好市多官網介紹，這款「台灣第一筷」筷身為不鏽鋼316材質，筷尖為正四方型方便夾取，可用於洗碗機、烘碗機，10雙售價1179元，平均一雙118元，官網一雙為190元，確實便宜38%。

貼文一出後，多數會員都大讚「非常好用，前端不鏽鋼設計，拿起來的手感很輕」、「超好用，之前買20雙，花好幾千」、「好用，方形不會滾，尖頭也很好夾，重量輕」、「這筷子好用到炸掉啊，一直推旁邊的人買」、「好市多這個價格好划算！」、「這家筷子真的好用」。

不過，也有部分網友持相反意見，回應「當初也是看到網友狂推好夾所以入手了好幾雙，結果買來覺得超難夾，真心難用」、「我無法好好使用這種筷子」、「老實說很難用，我很後悔買」。

