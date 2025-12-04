快訊

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

萊爾富推「會員年末慶」系列優惠！官方APP刮好禮　最高有機會獲得500元購物金

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富即日起至2025年12月23日推出「會員年末慶刮刮卡」活動，打開萊爾富官方APP，點擊「萊玩遊戲」，免費獲得兩次刮卡機會，最高有機會得到500元購物金。 圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至2025年12月23日推出「會員年末慶刮刮卡」活動，打開萊爾富官方APP，點擊「萊玩遊戲」，免費獲得兩次刮卡機會，最高有機會得到500元購物金。 圖／萊爾富提供

年末倒數，萊爾富即日起至2026年1月20日推出「會員年末慶」系列優惠，從萊爾富APP滿額消費來蓋章活動、免費刮刮卡遊戲到會員限定折扣一次全包，讓消費者用最划算的方式迎接歲末節慶。

萊爾富「年末慶蓋章兌好禮」活動自2025年12月5日起至2026年1月20日在萊爾富門市單筆消費滿150元即可獲得一枚印章，且單筆消費可累積印章。蓋1章可兌中杯美式或拿鐵（冷熱不限）、蓋5個章可兌官方正版萊爾富發光磁吸小燈箱、蓋30個章可兌變頻電扇直接帶回家，上述贈品數量有限兌完為止（活動排除整買零取、來送禮、e購卡、遊戲點卡、菸品、代售代付及箱購商品等，詳情以活動公告為主）。

除了實體消費回饋，萊爾富也同步推出「會員年末慶刮刮卡」活動，即日起至2025年12月23日會員每天打開萊爾富官方APP「Hi-Life VIP APP」首頁，點擊「萊玩遊戲」，即可免費獲得兩次刮卡機會，共有25種獎項隨機派送，從購物金、商品飲料到折扣獎項通通有，有機會最高可獲得500元購物金。

萊爾富今年更同步整合異業與電商資源，推出多項會員專屬服務，包括「APP會員特惠商城」提供3C用品、生活選品到台灣美食等多款優惠品項；「發票特務APP雙重優惠」萊爾富會員新加入發票特務輸入專屬邀請碼可獲得LINE POINT和萊爾富購物金，在萊爾富單筆消費滿150元掃描發票存入發票特務即可換大杯美式咖啡；與全國加油站合作的「加油優惠券」則提供聯邦卡友至全國加油站人工島加油出示萊爾富APP優惠券QRcode並刷聯邦卡享人工島汽油每公升降1.5元的實質折扣；還有燦坤線上購物的萊爾富專屬隱形賣場，周周更換新品，上百種商品讓民眾輕鬆選購；聯邦租車年末再加碼，凡是萊爾富會員租車出示會員卡即可免費租借「行車記錄器」，黑卡／白金卡會員可搭配「萊爾富黑卡／白金卡會員租車方案」，享雙重優惠。

●附註：詳細活動內容以APP、官網公告為準。

萊爾富「年末慶蓋章兌好禮」活動自2025年12月5日起至2026年1月20日在萊爾富門市單筆消費滿150元即可獲得一枚印章，單筆消費可累積印章。圖／萊爾富提供
萊爾富12月5日起至2026年1月20日推出「年末慶蓋章兌好禮」活動，於門市消費滿150元即可獲得一枚印章，蓋5章可免費兌官方正版萊爾富小燈箱，數量有限兌完為止。圖／萊爾富提供
圖2 萊爾富「年末慶蓋章兌好禮」活動自2025年12月5日起至2026年1月20日在門市單筆消費滿150元即可獲得一枚印章，蓋5個章可兌官方正版萊爾富發光磁吸小燈箱，數量有限兌完為止。圖／萊爾富提供
