SOGO天母店周年慶第二波登場 百萬刷手鎖定黃金珠寶

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

遠東SOGO天母店周年慶自11月26開跑後買氣人氣旺，有四位百萬刷手鎖定保值黃金珠寶，搭配即日至12月7日滿10萬再抽黃金串珠，出手搶占黃金最高22%回饋率、珠寶最高26%回饋率。

而家電熱銷商品，則是以因應雙北近年小宅熱潮，以具空間優化與美觀的日韓窄版冰箱為主，熱賣破百台，占銷售比約30%。今年亮點新品-智慧電動床，結合先進AI智慧與聲控，聰明床墊讓身心更放鬆，檔期熱賣50台。

此外，天氣有感降溫，其中戶外機能服飾熱賣，成長7%以上，其中刷毛外套，兼具輕量與鎖住體溫的功能，累積銷售近300件。另適合台灣冬季潮濕低溫氣候Gore-Tex外套，具防水防風雨與透氣，是每年冬天外出神器，累積銷售近300件，兩款商品是今年熱賣明星商品。

迎戰本周低溫體感溫度下探15度，天母SOGO準備寒冬保暖必買三件組，搶攻低溫商機，11月28日~12月4日 UNIQLO舉辦感謝祭活動，推出百款冬季明星商品，防寒外套、針織毛衣、牛仔褲優惠，以及明星同款外套特別優惠價66折起，還可參加天母SOGO限定滿5,000元送500優惠，搭配中信SOGO聯名卡4%，全台最優惠。

另於4F舉辦的12/2~12/8開架美妝及內衣特賣1折起，眾多美妝用品、生活用品及內睡衣，並提供每日一物限時開搶。(參展品牌：華歌爾、黛安芬、夢特嬌、OUI、Yangany、PESCE、satana、零零特賣、寶拉珍選、晶碩光學、星歐光學、rom&nd、heme、LG生活健康)

周慶餐飲在第二波推出周慶美食滿額禮，於B1(指定櫃位)、及全館餐廳當日累計滿5,000元送300元美食抵用券，中信聯名卡餐飲加碼滿500送35，周慶享美食，優惠多更多。

SOGO 周年慶

延伸閱讀

手刀搶報！ SOGO聖誕限定「達菲與好友派對」僅此1場 超萌「香港迪士尼20周年拍照小屋」免費拍到飽

金價銀價同步上漲 貴金屬商品漲幅耀眼

這家公司默默成黃金大戶 持有量媲美南韓央行

前立委廖國棟SOGO案涉貪判8年半 再索賄「數字雲端」今又判7年6月

相關新聞

衣服免費送你穿！UNIQLO隱藏好康曝光 網友驚喜：GU也有

日系平價服飾品牌「UNIQLO」在台灣深受許多消費者喜愛，一名網友在Threads上分享，好像很多人不知道UNIQLO每個月都可以登記抽免費商品，貼文曝光之後吸引網友們「好康逗相報」，發現連GU也有類似的免費活動。

影／買碗公無限吃！金城粥糜市集大排長龍 遊客讚：超划算

「來金門，呷粥糜」是金門人款待遠來好友必吃的美食。經濟部商業發展署推動的「品牌一條街」計畫，今年首度跨出本島，在金城後浦...

好市多黑五搶不到熱賣品！官方出手改規則 會員讚：早該這樣

美式賣場好市多「黑色星期五購物週」從24日起，連續7天祭出不同優惠，讓不少會員一開門就衝進去搶貨。不過有網友發現，好市多已悄悄調整規則，將部分熱賣品改為「每卡限購一件」，讓許多會員大讚「這才是正確做法

省錢神招！大學生1方法「省下7000元餐費」 內行點頭：最強福利

大學生最會精打細算！一名網友分享自己的「省錢神招」，只要看到校內講座有提供餐點，絕對報名參加，一學期吃掉超過60個便當，等於替自己省下至少7000元的餐費。貼文一出後，引起廣大網友熱議。 這名網

荷包默默縮水？這八項「訂閱花費」其實超燒錢：追劇、外送、AI工具全上榜

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「訂閱花費項目」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的訂閱項目有哪些。

首度參戰好市多黑五！他目睹「除濕機5秒掃空」嚇傻 內行：還能再減1200

好市多 「黑色購物週 （黑五 ）」活動進入尾聲。往年都會有的黃金、Apple商品 優惠終於登場，看準週五、週六人潮，好市多更會在現場新增更多優惠商品項目。一名網友在Threads驚呼「第一次參與特價就嚇死」。

