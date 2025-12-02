SOGO天母店周年慶第二波登場 百萬刷手鎖定黃金珠寶

遠東SOGO天母店周年慶自11月26開跑後買氣人氣旺，有四位百萬刷手鎖定保值黃金珠寶，搭配即日至12月7日滿10萬再抽黃金串珠，出手搶占黃金最高22%回饋率、珠寶最高26%回饋率。

而家電熱銷商品，則是以因應雙北近年小宅熱潮，以具空間優化與美觀的日韓窄版冰箱為主，熱賣破百台，占銷售比約30%。今年亮點新品-智慧電動床，結合先進AI智慧與聲控，聰明床墊讓身心更放鬆，檔期熱賣50台。

此外，天氣有感降溫，其中戶外機能服飾熱賣，成長7%以上，其中刷毛外套，兼具輕量與鎖住體溫的功能，累積銷售近300件。另適合台灣冬季潮濕低溫氣候Gore-Tex外套，具防水防風雨與透氣，是每年冬天外出神器，累積銷售近300件，兩款商品是今年熱賣明星商品。

迎戰本周低溫體感溫度下探15度，天母SOGO準備寒冬保暖必買三件組，搶攻低溫商機，11月28日~12月4日 UNIQLO舉辦感謝祭活動，推出百款冬季明星商品，防寒外套、針織毛衣、牛仔褲優惠，以及明星同款外套特別優惠價66折起，還可參加天母SOGO限定滿5,000元送500優惠，搭配中信SOGO聯名卡4%，全台最優惠。

另於4F舉辦的12/2~12/8開架美妝及內衣特賣1折起，眾多美妝用品、生活用品及內睡衣，並提供每日一物限時開搶。(參展品牌：華歌爾、黛安芬、夢特嬌、OUI、Yangany、PESCE、satana、零零特賣、寶拉珍選、晶碩光學、星歐光學、rom&nd、heme、LG生活健康)

周慶餐飲在第二波推出周慶美食滿額禮，於B1(指定櫃位)、及全館餐廳當日累計滿5,000元送300元美食抵用券，中信聯名卡餐飲加碼滿500送35，周慶享美食，優惠多更多。