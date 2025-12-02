快訊

懷舊情緒加上川普介選助攻 宏都拉斯部分選民最後關頭轉向阿斯夫拉

柯文哲聲請貪汙案「法庭直播」駁回！合議庭：只准宣判5日內上網公播

徐國勇拿衛生紙喻「1.25兆軍購」 蔣萬安轟奇怪…一句話點破重點

7-ELEVEN開創「虛實串流」新零售 iOPEN Mall爆款直接進門市

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN首創將iOPEN Mall爆款商品導入門市實體展售，開拓全新「虛實串流」商機！首波包括一周賣破3萬件的手提冰壩杯、疊疊鍋、口袋椅等實用日用品。 7-ELEVEN／提供
7-ELEVEN首創將iOPEN Mall爆款商品導入門市實體展售，開拓全新「虛實串流」商機！首波包括一周賣破3萬件的手提冰壩杯、疊疊鍋、口袋椅等實用日用品。 7-ELEVEN／提供

「網路聊千遍，不如樓下見一面」，7-ELEVEN以實體流通連結數位流通再進化，首創將iOPEN Mall數位流通平台潛力爆款商品導入門市實體展售，開拓全新「虛實串流」商機。未來將有超過11萬家iOPEN Mall網店中的人氣好物輪番在7-ELEVEN門市內展售，創造實體流通更多尋寶趣味。

看準消費者喜愛到門市找尋新品的樂趣，7-ELEVEN自今年11月起攜手iOPEN Mall啟動「尋寶趣！」暢銷商品快閃活動，每月精選2至3項網路爆款商品導入實體門市，走進超商就能輕鬆開箱直接買，全台7-ELEVEN門市皆有機會成為iOPEN Mall微型及中小型賣家的實體展售舞台。尋寶趣首波主攻實用日用品，包括在iOPEN Mall一周賣破3萬件的「手提冰壩杯」、引爆社群話題的「柯達一次性即可拍相機」等，為門市提供多樣化驚喜選物，讓消費者每次走進7-ELEVEN，都能有趣味新發現。

同時，在門市消費累積的OPENPOINT點數也能在iOPEN Mall放大使用，12月以OPENPOINT點數折抵下單金額滿99元，直接贈送CITY CAFE中杯美式1杯，鼓勵會員「虛實串流」靈活運用點數回饋機制。

7-ELEVEN近年積極布局生活選品，自2020年、2021年相繼推出i預購與i划算雙平台，透過多元選品、點數回饋、門市團購三大優勢，打開OPENPOINT APP就能選購零食飲品、生鮮水果、保健美妝、3C家電等上萬項商品，也養出門市群組「+1」的團購文化，成功放大超商的虛擬貨架商機。

i預購觀察今年超商消費族群明顯偏好買多省多，多入數團購商品回購率提升，避險需求促進黃金珠寶銷售與iPhone 17、Nintendo Switch 2新品上市等，皆帶動7-ELEVEN i預購與i划算整體維持雙位數穩定成長，今年更多次創下單月業績新高紀錄。

迎接雙12與年末節慶送禮、尾牙採購旺季，7-ELEVEN i預購「雙12年終盛典」即日起登場，延續雙11與黑五買氣，至12月14日止指定商品加贈10%、111點、711點，最高加碼2,000點OPENPOINT點數回饋，再搭配首購優惠或刷uniopen聯名卡，最高可達37%點數回饋。12月12日當天i預購更加碼祭出「iPhone 17全系列7%點數回饋」一日限定活動，入門款也能穩拿2,000點OPENPOINT。

iOPEN Mall即日起至2026年1月1日展開「1212年終大回饋」，除全站超取免運外，活動期間限時消費滿萬元加碼回饋600點OPENPOINT，下單並選擇超商取貨還有機會抽中「年終犒賞大禮包」，獎項包括120杯中杯拿鐵或大杯美式，滿額5,000元再抽最大獎日韓雙人來回機票，解鎖從線上逛到線下的虛實串流購物新體驗。

OPENPOINT 7-Eleven

延伸閱讀

好市多黑五爆款！97元冷水壺瘋搶 會員目擊：一個爸爸買十幾組

64元買飲品鮮食中千萬！7-ELEVEN 9～10月統一發票開出2張千萬特別獎

整理包／ATM領現小白單別丟！超商量販百貨普發1萬放大術 加碼優惠一手掌握

豐原五口命案「李團長」瞎扯擁1億會員、自認沒錯 龐氏騙局手法曝

相關新聞

衣服免費送你穿！UNIQLO隱藏好康曝光 網友驚喜：GU也有

日系平價服飾品牌「UNIQLO」在台灣深受許多消費者喜愛，一名網友在Threads上分享，好像很多人不知道UNIQLO每個月都可以登記抽免費商品，貼文曝光之後吸引網友們「好康逗相報」，發現連GU也有類似的免費活動。

影／買碗公無限吃！金城粥糜市集大排長龍 遊客讚：超划算

「來金門，呷粥糜」是金門人款待遠來好友必吃的美食。經濟部商業發展署推動的「品牌一條街」計畫，今年首度跨出本島，在金城後浦...

好市多黑五搶不到熱賣品！官方出手改規則 會員讚：早該這樣

美式賣場好市多「黑色星期五購物週」從24日起，連續7天祭出不同優惠，讓不少會員一開門就衝進去搶貨。不過有網友發現，好市多已悄悄調整規則，將部分熱賣品改為「每卡限購一件」，讓許多會員大讚「這才是正確做法

省錢神招！大學生1方法「省下7000元餐費」 內行點頭：最強福利

大學生最會精打細算！一名網友分享自己的「省錢神招」，只要看到校內講座有提供餐點，絕對報名參加，一學期吃掉超過60個便當，等於替自己省下至少7000元的餐費。貼文一出後，引起廣大網友熱議。 這名網

荷包默默縮水？這八項「訂閱花費」其實超燒錢：追劇、外送、AI工具全上榜

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「訂閱花費項目」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的訂閱項目有哪些。

首度參戰好市多黑五！他目睹「除濕機5秒掃空」嚇傻 內行：還能再減1200

好市多 「黑色購物週 （黑五 ）」活動進入尾聲。往年都會有的黃金、Apple商品 優惠終於登場，看準週五、週六人潮，好市多更會在現場新增更多優惠商品項目。一名網友在Threads驚呼「第一次參與特價就嚇死」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。