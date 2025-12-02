7-ELEVEN開創「虛實串流」新零售 iOPEN Mall爆款直接進門市

「網路聊千遍，不如樓下見一面」，7-ELEVEN以實體流通連結數位流通再進化，首創將iOPEN Mall數位流通平台潛力爆款商品導入門市實體展售，開拓全新「虛實串流」商機。未來將有超過11萬家iOPEN Mall網店中的人氣好物輪番在7-ELEVEN門市內展售，創造實體流通更多尋寶趣味。

看準消費者喜愛到門市找尋新品的樂趣，7-ELEVEN自今年11月起攜手iOPEN Mall啟動「尋寶趣！」暢銷商品快閃活動，每月精選2至3項網路爆款商品導入實體門市，走進超商就能輕鬆開箱直接買，全台7-ELEVEN門市皆有機會成為iOPEN Mall微型及中小型賣家的實體展售舞台。尋寶趣首波主攻實用日用品，包括在iOPEN Mall一周賣破3萬件的「手提冰壩杯」、引爆社群話題的「柯達一次性即可拍相機」等，為門市提供多樣化驚喜選物，讓消費者每次走進7-ELEVEN，都能有趣味新發現。

同時，在門市消費累積的OPENPOINT點數也能在iOPEN Mall放大使用，12月以OPENPOINT點數折抵下單金額滿99元，直接贈送CITY CAFE中杯美式1杯，鼓勵會員「虛實串流」靈活運用點數回饋機制。

7-ELEVEN近年積極布局生活選品，自2020年、2021年相繼推出i預購與i划算雙平台，透過多元選品、點數回饋、門市團購三大優勢，打開OPENPOINT APP就能選購零食飲品、生鮮水果、保健美妝、3C家電等上萬項商品，也養出門市群組「+1」的團購文化，成功放大超商的虛擬貨架商機。

i預購觀察今年超商消費族群明顯偏好買多省多，多入數團購商品回購率提升，避險需求促進黃金珠寶銷售與iPhone 17、Nintendo Switch 2新品上市等，皆帶動7-ELEVEN i預購與i划算整體維持雙位數穩定成長，今年更多次創下單月業績新高紀錄。

迎接雙12與年末節慶送禮、尾牙採購旺季，7-ELEVEN i預購「雙12年終盛典」即日起登場，延續雙11與黑五買氣，至12月14日止指定商品加贈10%、111點、711點，最高加碼2,000點OPENPOINT點數回饋，再搭配首購優惠或刷uniopen聯名卡，最高可達37%點數回饋。12月12日當天i預購更加碼祭出「iPhone 17全系列7%點數回饋」一日限定活動，入門款也能穩拿2,000點OPENPOINT。

iOPEN Mall即日起至2026年1月1日展開「1212年終大回饋」，除全站超取免運外，活動期間限時消費滿萬元加碼回饋600點OPENPOINT，下單並選擇超商取貨還有機會抽中「年終犒賞大禮包」，獎項包括120杯中杯拿鐵或大杯美式，滿額5,000元再抽最大獎日韓雙人來回機票，解鎖從線上逛到線下的虛實串流購物新體驗。