快訊

天道盟「寶勝」義子復仇 涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋…2人殺人未遂送辦

超誇張！行駛國5邊開車、邊互丟水球 網友：上演瑪利歐賽車？

立院三讀！汽燃費更名「公路使用養護安全管理費」 電車將納入

衣服免費送你穿！UNIQLO隱藏好康曝光 網友驚喜：GU也有

聯合新聞網／ 綜合報導
日系平價服飾品牌「UNIQLO」在台灣深受許多消費者喜愛。路透
日系平價服飾品牌「UNIQLO」在台灣深受許多消費者喜愛。路透

日系平價服飾品牌「UNIQLO」在台灣深受許多消費者喜愛，一名網友在Threads上分享，好像很多人不知道UNIQLO每個月都可以登記抽免費商品，貼文曝光之後吸引網友們「好康逗相報」，發現連GU也有類似的免費活動。

有網友昨天（1日）在Threads上分享，「好像很多人不知道UNIQLO每個月都可以登記抽免費商品，我自己體感大概一年會中一次吧。」消息一出立刻吸引網友回應，「中過一件生理褲、一件運動上衣、一件內衣」、「第一次知道！謝謝分享」、「我只中過一次口罩」、「今年都沒中」、「我中過一次，那次是不小心選到童裝短T，然後我就去換了一件最大號的」。

根據UNIQLO官網資訊，公司針對App會員推出免費商品體驗月月抽活動，只要簡單4步驟就能申請。

步驟1：下載APP或登入行動版網路商店→點選我的帳戶→註冊並登入帳號

步驟2：點選我的帳戶→會員專屬→點選免費商品體驗

步驟3：詳閱活動說明→點選免費申請→等待抽獎結果

步驟4：收到中獎通知→點選我的帳戶→查看優惠券→憑兌換券至店舖兌換

該篇貼文底下也引來同集團的GU小編留言：「我們也是有抽免費商品登記活動啦，下次開始登記的時間是12月8日」，有網友就留言：「我不知道GU也可以抽欸！」。GU官網指出，App會員能透過撰寫商品評論參與活動，獲得免費體驗商品的機會。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

UNIQLO GU Threads 省錢

延伸閱讀

台北月薪沒5萬都難民？他年薪百萬調回高雄 買房買車直喊：爽

一覺起來郵局帳戶被凍…臨櫃警告「第二次更難解」 苦主砍App

不是重訓！父96歲善終每天固定做1事 名醫：最平凡的長壽投資

年底購物季剉咧等？中日「台灣有事」風波未平 無印、Uniqlo憂陸抵制

相關新聞

衣服免費送你穿！UNIQLO隱藏好康曝光 網友驚喜：GU也有

日系平價服飾品牌「UNIQLO」在台灣深受許多消費者喜愛，一名網友在Threads上分享，好像很多人不知道UNIQLO每個月都可以登記抽免費商品，貼文曝光之後吸引網友們「好康逗相報」，發現連GU也有類似的免費活動。

影／買碗公無限吃！金城粥糜市集大排長龍 遊客讚：超划算

「來金門，呷粥糜」是金門人款待遠來好友必吃的美食。經濟部商業發展署推動的「品牌一條街」計畫，今年首度跨出本島，在金城後浦...

好市多黑五搶不到熱賣品！官方出手改規則 會員讚：早該這樣

美式賣場好市多「黑色星期五購物週」從24日起，連續7天祭出不同優惠，讓不少會員一開門就衝進去搶貨。不過有網友發現，好市多已悄悄調整規則，將部分熱賣品改為「每卡限購一件」，讓許多會員大讚「這才是正確做法

省錢神招！大學生1方法「省下7000元餐費」 內行點頭：最強福利

大學生最會精打細算！一名網友分享自己的「省錢神招」，只要看到校內講座有提供餐點，絕對報名參加，一學期吃掉超過60個便當，等於替自己省下至少7000元的餐費。貼文一出後，引起廣大網友熱議。 這名網

荷包默默縮水？這八項「訂閱花費」其實超燒錢：追劇、外送、AI工具全上榜

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「訂閱花費項目」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的訂閱項目有哪些。

首度參戰好市多黑五！他目睹「除濕機5秒掃空」嚇傻 內行：還能再減1200

好市多 「黑色購物週 （黑五 ）」活動進入尾聲。往年都會有的黃金、Apple商品 優惠終於登場，看準週五、週六人潮，好市多更會在現場新增更多優惠商品項目。一名網友在Threads驚呼「第一次參與特價就嚇死」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。