衣服免費送你穿！UNIQLO隱藏好康曝光 網友驚喜：GU也有

日系平價服飾品牌「UNIQLO」在台灣深受許多消費者喜愛，一名網友在Threads上分享，好像很多人不知道UNIQLO每個月都可以登記抽免費商品，貼文曝光之後吸引網友們「好康逗相報」，發現連GU也有類似的免費活動。

有網友昨天（1日）在Threads上分享，「好像很多人不知道UNIQLO每個月都可以登記抽免費商品，我自己體感大概一年會中一次吧。」消息一出立刻吸引網友回應，「中過一件生理褲、一件運動上衣、一件內衣」、「第一次知道！謝謝分享」、「我只中過一次口罩」、「今年都沒中」、「我中過一次，那次是不小心選到童裝短T，然後我就去換了一件最大號的」。

根據UNIQLO官網資訊，公司針對App會員推出免費商品體驗月月抽活動，只要簡單4步驟就能申請。

步驟1：下載APP或登入行動版網路商店→點選我的帳戶→註冊並登入帳號 步驟2：點選我的帳戶→會員專屬→點選免費商品體驗 步驟3：詳閱活動說明→點選免費申請→等待抽獎結果 步驟4：收到中獎通知→點選我的帳戶→查看優惠券→憑兌換券至店舖兌換

該篇貼文底下也引來同集團的GU小編留言：「我們也是有抽免費商品登記活動啦，下次開始登記的時間是12月8日」，有網友就留言：「我不知道GU也可以抽欸！」。GU官網指出，App會員能透過撰寫商品評論參與活動，獲得免費體驗商品的機會。